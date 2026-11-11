Camagüey refuerza su compromiso ambiental: Empresa de Bebidas y Refrescos avanza hacia una refrigeración limpia

Camagüey, 11 nov.- La lucha por la preservación del planeta suma un nuevo impulso desde el sector industrial agramontino. En una jornada coordinada desde el Programa Nacional de Ozono en Camagüey, todas las Unidades Empresariales de Base (UEB) pertenecientes a la Empresa de Bebidas y Refrescos de la provincia firmaron formalmente sus Declaraciones Voluntarias para la Protección de la Capa de Ozono.

Este acuerdo marca una hoja de ruta clara: en un plazo máximo de cinco años, cada entidad se compromete a reconvertir y eliminar definitivamente el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) en sus sistemas industriales de refrigeración y climatización. La iniciativa prioriza el salto hacia tecnologías más limpias, eficientes y sostenibles en el procesamiento de alimentos y bebidas.

El encuentro dejó un momento cumbre al otorgar un reconocimiento especial a la UEB Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe, entidad que alcanzó oficialmente la condición de Entidad Libre de SAO, tras haber sustituido con éxito los gases refrigerantes contaminantes en su parque tecnológico. Esta acción ratifica el papel decisivo de la gestión empresarial en la mitigación del cambio climático.

A nivel nacional e internacional, Cuba sostiene una sólida trayectoria en el cumplimiento del Protocolo de Montreal, impulsada por la Unidad Técnica de Ozono (OTOZ) de Cubaenergía —entidad adscrita a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)—.

A través de la gestión técnica, la capacitación y campañas permanentes de concienciación pública, la OTOZ contribuye de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, como señalan los especialistas, el desafío fundamental del país radica en lograr que decisores, proyectistas, importadores y empresas de servicios asimilen plenamente la urgencia de migrar hacia tecnologías de refrigeración neutras para el clima y la capa de ozono. (Con información de la página institucional de la OTOZ “Protegiendo la Capa de Ozono en Cuba”)