Burkina Faso y Cuba: amigos desde siempre por la cooperación para la paz, el desarrollo y el progreso de los pueblos

La Habana, 8 nov.- Manignan R. Adams Medah, embajador de Burkina Faso en La Habana, calificó de históricos y fraternos los lazos establecidos entre los dos países que tienen su origen en la amistad forjada entre los líderes Fidel Castro (1926-2016) y Thomas Sankara (1949-1987).

Las relaciones bilaterales se constituyeron el 11 de diciembre de 1975 en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, y marcó el comienzo de un patrocinio defendido por los presidentes de ambos pueblos, afirmó el máximo representante de la nación africana en La Habana, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias.

La cooperación tuvo su hito el 24 de noviembre de 1985, cuando 200 médicos cubanos llegaron a Burkina Faso durante la revolución dirigida por el presidente Sankara. En reciprocidad, en septiembre de 1986, en plena revolución democrática y popular, el gobierno de Burkina Faso envió 600 jóvenes entre 12 y 16 años para estudiar en Cuba, la mayoría, en la Isla de la Juventud, desde la primaria hasta el bachillerato.

Ambos programas tuvieron por objetivo formar los recursos humanos calificados para el desarrollo del país africano y asegurar el futuro basado en la soberanía, y alejado del dominio colonial francés.

«La revolución progresista y popular dirigida hoy por el presidente Ibrahim Traoré se inserta naturalmente en la continuidad de la política cubana de apertura a la cooperación para la paz, el desarrollo y el progreso de los pueblos de África y de América Latina», sentenció el diplomático.

Indicó que los gobiernos burkinabé y cubanos participan y comparten los mismos puntos de vista sobre las áreas de convergencia y la agenda internacional común, por lo que se comprometen a fortalecer así su colaboración en un espíritu de fraternidad y de solidaridad.

En su opinión el encuentro entre el capitán Thomas Sankara y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz simboliza mucho más que un mero intercambio diplomático; encarna la alianza de dos voluntades enérgicas deseando construir un mundo más justo, equilibrado, soberano para los pueblos respectivos. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)