Jorge Perugorría, un artista que sueña por Cuba y el cine

España, 12 mar.- Junto a la primera actriz Mirtha Ibarra, el también realizador cubano presentó en días recientes el filme Neurótica Anónima en el 29 Festival de Málaga, España, donde compartió con la prensa detalles de la película e hizo patente su condena a la política de asfixia impuesta por el gobierno de Donald Trump contra la nación caribeña.

Sus declaraciones han encontrado eco en artistas, creadores y cineastas cubanos que lo admiran por su obra cinematográfica y humana.

Uno de ellos es Luis Ernesto Doñas, director del largometraje de ficción Baracoa y quien considera a Perugorría un actor con un magnetismo y una vibra como pocos, capaz de irradiar en la pantalla y detrás de las cámaras.

Desde su página en Facebook expresó que “Pichi sueña y construye cada día una Cuba mejor como artista y gestor cultural natural”.

Él vive en la memoria colectiva de varias generaciones de cubanos y latinoamericanos porque logró construir una carrera sólida también fuera de la cinematografía nacional y porque su creatividad inagotable la ha expresado además en la dirección y en la pintura, añadió.

A su juicio, “nunca ha perdido el rumbo de la humildad consciente de que el cine es un arte colectivo y popular”, en tanto destacó fue el primero en convocar a un grupo de cineastas para llegar hasta remotos lugares tras el paso del huracán Ike por la zona costera de Gibara.

Doñas también se refirió a la voluntad del artista para llevar luz a la Isla de la Juventud con un evento de cine y medioambiente, además de que heredó, protege y cultiva el sueño de Humberto Solás “de un festival de cine pobre de recursos pero rico en ideas”.

“Toda esa pasión artística ha sabido llevarla al plano personal en su creación más bella que es su familia”, señaló el joven realizador, y destacó que “profesa el culto a la amistad como ley de vida”.

Jorge Perugorría ha estado siempre del lado del abrazo y el puente, y el cine cubano ha crecido a su lado, aseguró Luis Ernesto Doñas, y extendió éxitos a él y a Mirtha Ibarra "por esa declaración de amor hacia el cine que es Neurótica Anónima".