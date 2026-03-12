Cae Cuba ante Canadá y dice adiós al VI Clásico Mundial de Beisbol

La Habana.- CUBA no asistirá por primera vez en la historia de los clásicos mundiales de beisbol a la fase de cuartos de final, al ceder hoy 2×7 en partido decisivo del grupo A, contra Canadá, que en cambio logra estrenarse en la siguiente etapa.

Esta sexta edición resultó un cierre nefasto de la tropa del mánager Germán Mesa sobre la grama del Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico, donde mostraron un conglomerado de desatenciones en los tres renglones de juego. Y la escuadra norteña supo aprovecharlas todas.

Continuó la brutal sequía ofensiva, pues apenas se conectaron cinco jits -para cerrar el certamen con 20 en cuatro juegos- y se tomaron la friolera de 13 ponches.

Mesa quería dejar detrás esa falta de atributos para conectar bien la esférica y apostar a la creatividad para producir carreras.

No le tembló la mano, hizo cambios en la alineación y ubicó como regulares a tres jugadores que debutaban en el certamen: Alexander Vargas (ss), Yoel Yanqui (1b) y Andrys Pérez (c). Pero tampoco respondieron con el madero.

Al experimentado abridor zurdo Liván Moinelo le cantaron tres bolas por excederse en el tiempo estipulado para lanzar, y a Yoan Moncada le penalizaron por obstruir el avance de un corredor desde segunda hacia tercera base.

Además, Andrys se mostró muy tenso: interferencia al detener una pelota con la careta, error en fildeo de un foul fly, y passed ball. Realmente, no dejó la excelente imagen que siempre muestra con su desempeño en los torneos nacionales.

El juego se fue bien temprano de un solo lado.Los canadienses abrieron el pizarrón en el tercer inning por un elevado de sacrificio de Owen Caissie, luego que Andrys pifiara con dos corredores en circulación.

Única anotación aceptada por Moinelo en 3.2 entradas, en las que ponchó a cuatro y le pegaron igual cantidad de imparables.

Su sustituto Yariel Rodríguez, mal defendido, trabajó 1.2 episodios y asimiló cuatro anotaciones que decidieron el juego.

En el quinto acto hubo jonrón de Abraham Toro, y en el sexto fue clave un error del camarero Yiddi Cappé, la interferencia de Andrys y dos elevados de foul que el máscara yumurino también falló. Además, hubo doblete remolcador de Bo Naylor y un sencillo de dos carreras de Otto López.

Cal Quantrill, ganador del partido, tiró 5.0 innings a ritmo de cuatro ponches, un boleto y una carrera sucia, que llegó por boleto a Yanqui y error en viraje del propio abridor, fusionado con un roletazo de Yoelquis Guibert.

Y ante el relevista Indigo Díaz, el tercer jit de Ariel Martínez impulsó la segunda y última anotación cubana.

El conjunto representativo de la hoja de arce marcó una carrera más en el octavo episodio a la cuenta de Yoan López, por jit propulsor de Josh Naylor, y la última en el noveno por sencillo de Caissie frente a Raidel Martínez.