Sindicato de Periodistas documenta 122 violaciones israelíes contra la prensa palestina en febrero

Gaza, 12 mar.- El Comité de Libertades del Sindicato de Periodistas Palestinos declaró hoy miércoles que registró 122 violaciones, ataques y crímenes perpetrados por el enemigo israelí contra periodistas y medios de comunicación palestinos durante febrero de 2026. Esto ocurre en medio de las continuas políticas de restricción y persecución directa del trabajo periodístico, especialmente durante la cobertura de eventos sobre el terreno en Cisjordania y la Jerusalén ocupada.

El comité explicó en su sitio web que sus datos de monitoreo y documentación mostraban que las fuerzas enemigas israelíes continuaban atacando sistemáticamente a los equipos de prensa, impidiéndoles cubrir eventos, disparándoles munición real, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, además de arrestos, citaciones y diversas medidas punitivas, en un intento por obstruir la transmisión de la verdad y restringir la labor de los medios de comunicación.

El comité indicó que, según el informe, las violaciones más frecuentes incluían impedir a los periodistas cubrir eventos y detenerlos, con 52 casos documentados de periodistas a quienes se les impidió ejercer sus funciones y fueron detenidos mientras realizaban sus tareas en diversos lugares, particularmente en zonas de incursiones militares o mientras cubrían ataques de colonos.

El comité también documentó 17 casos de expulsión arbitraria de periodistas que cubrían eventos en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa y sus alrededores, como parte de una política destinada a restringir la cobertura mediática de los eventos en Jerusalén y en la Mezquita de Al-Aqsa, especialmente antes del inicio del Ramadán.

El informe también documentó ocho casos de periodistas atacados con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, así como seis casos de periodistas que recibieron disparos mientras cubrían eventos sobre el terreno, lo que representaba una amenaza directa para su vida y seguridad.

El informe también señaló que el Comité para las Libertades documentó siete casos de periodistas arrestados, seis casos de comparecencia ante los tribunales y seis casos de citación e interrogatorio. El Comité describió estas acciones como parte del uso de procedimientos legales arbitrarios como herramienta para presionar a los periodistas y restringir su trabajo.

Las violaciones también incluyeron cinco allanamientos en domicilios de periodistas y medios de comunicación, además de cinco casos de bloqueo de sitios web de noticias, una medida destinada a limitar la difusión de contenido mediático palestino.

El informe también documentó cuatro casos de periodistas a quienes se les destruyó o confiscó su equipo, tres casos de periodistas agredidos físicamente en el ejercicio de sus funciones, dos casos de periodistas multados y un caso de periodista al que se le impidió viajar.

El Comité por las Libertades del Sindicato de Periodistas Palestinos confirmó que estas cifras reflejan una peligrosa escalada en el ritmo de las violaciones contra periodistas palestinos. El comité señaló que atacar a periodistas constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y de los convenios internacionales que garantizan la libertad de prensa y la protección de los periodistas en el ejercicio de su labor.

El comité instó a las organizaciones internacionales comprometidas con la libertad de prensa y los derechos humanos a intervenir urgentemente para brindar protección a los periodistas palestinos, presionar a las autoridades ocupantes para que pongan fin a las continuas violaciones contra ellos y garantizar que puedan ejercer su labor con libertad y seguridad.(Tomado de Radio Cadena Agramonte)