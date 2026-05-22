Irán aguarda a representante de Pakistán y Trump advierte que la negociación está “en el límite”

Irán, 22 may.- Los esfuerzos para encontrar una salida a la guerra de Irán se intensifican este jueves con la esperada visita a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, país que está mediando en las conversaciones con Estados Unidos.

El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, debería llegar a Irán para «continuar las conversaciones con los responsables iraníes», indicó la agencia de prensa ISNA y otros medios, sin aportar más detalles.

Pakistán ha redoblado en los últimos días sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, con su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, viajando dos veces a Irán para transmitir la última propuesta estadunidense para poner fin al conflicto.

La víspera, Donald Trump advirtió que las negociaciones están «justo en el límite» entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques.

La guerra, que ha sacudido la economía mundial, comenzó el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones.

Hasta ahora solo se ha realizado una ronda de negociaciones, el 11 de abril en Pakistán, que resultó infructuosa. Desde entonces, las tratativas tienen lugar entre bastidores.

«Ya veremos qué pasa. O llegamos a un acuerdo o tomaremos medidas más duras», declaró el miércoles el presidente Trump. Las negociaciones están «justo en el límite, créanme», declaró.

Para el republicano, un acuerdo con Irán permitiría ahorrar «mucho tiempo, energía y vidas», y consideró que este podría alcanzarse «muy rápidamente, o en unos pocos días». (Tomado de Radio Cadena Agramonte)