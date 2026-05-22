Cuba anuncia nueva tarifa por cada KWh de energía renovable aportado a la red eléctrica

La Habana, 22 may.- En conferencia de prensa ofrecida en la sede del Ministerio de Energía y Minas, la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, detalló los alcances de la nueva norma, que deroga la anterior Resolución 238 de 2023.

Explicó que esta resolución da continuidad a un grupo de medidas que, desde 2023, se han venido adoptando para favorecer la estrategia nacional de transformación de la matriz energética y para buscar soluciones alternativas.

Subrayó que estas acciones resultan hoy “más que nunca necesarias e importantes” en el contexto actual, y que en ellas “debe primar la participación de todos los actores: estatales, no estatales y la población”.

Ortiz Mantecón recordó que recientemente fueron aprobadas importantes directivas del gobierno para enfrentar la situación de emergencia provocada por el desabastecimiento agudo de combustible. Entre esas directivas se encontraban las referidas a la necesaria actualización de la tarifa de compra de energía de los cogeneradores que utilizan fuentes renovables.

Señaló que la tarifa vigente desde 2023 establecía valores diferenciados para el sector residencial y el sector no residencial, pero, tras el análisis y la evaluación realizados —a casi cuatro años de su implementación—, se evidenció que esas tarifas “no respondían correctamente a la materialidad de reconocer los reales costos y gastos asociados”.

La funcionaria explicó que la nueva resolución elimina la dispersión existente y establece una única tarifa para la compraventa de energía, lo cual, a su juicio, “favorece también el entramado institucional y la incorporación de las personas naturales a la búsqueda de las soluciones que tanto necesitamos”.

A partir de ahora, el pago será de 90 pesos cubanos por cada kilowatt-hora aportado por un cogenerador, independientemente de su origen o naturaleza. La tarifa se aplica tanto a personas jurídicas como a personas naturales en sentido general.

Ortiz Mantecón recordó que, mediante la Resolución 169 del Ministerio de Finanzas y Precios, aprobada el año pasado, ya se habían dispuesto más de seis beneficios fiscales asociados a medidas para la transformación de la matriz energética y el uso de fuentes renovables. En esta oportunidad, se añade una nueva disposición: la exoneración total del pago del impuesto sobre ventas a todos los actores, cualquiera sea su naturaleza, que participen en la venta de energía. La exoneración abarca la totalidad de los ingresos que perciba el cogenerador por esta compraventa.

“Esto, en definitiva, es también una política marcada del gobierno, se justifica, y nosotros entendemos que es un paso de motivación y de participación para quienes tengan la capacidad —en el complejo escenario en que el país se desempeña— de aportar energía”, afirmó la viceministra.

Sin trámites burocráticos adicionales

Un aspecto que Ortiz Mantecón aclaró es que el nuevo beneficio fiscal no implica un trámite adicional para los contribuyentes. Explicó que, cuando el cliente es un contribuyente —ya sea persona jurídica estatal o no estatal, incluyendo a las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia— no necesita acercarse a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). El pago de los tributos se realiza actualmente por vía digital, y el contribuyente simplemente debe deducir de su pago mensual del impuesto sobre ventas el monto correspondiente a los ingresos percibidos por la venta de energía.

“No implica ni un trámite nuevo, ni una cola en ninguna oficina de la ONAT, ni hay que llevar ninguna documentación”, insistió la viceministra. No obstante, advirtió que el contribuyente debe mantener siempre la trazabilidad, resguardar su información y conservar su comprobante o factura de venta de energía, porque en algún momento pudiera producirse un control fiscal.

En ese caso, se revisaría el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y el contribuyente deberá haber deducido correctamente lo correspondiente por la venta de energía. Lo fundamental, recalcó, es tener el contrato y la factura, y cumplir con la obligación tributaria conforme a lo establecido.

La viceministra también insistió en la importancia de que la población reciba asesoría técnica antes de emprender proyectos de generación renovable. Para ello, señaló, la Unión Eléctrica (UNE) y sus oficinas comerciales cuentan con técnicos y especialistas, además de perfiles y páginas institucionales, al igual que el Ministerio de Finanzas y Precios, con el fin de resolver cualquier duda o inquietud y garantizar que la medida se implemente correctamente.

Un incentivo más de diez veces superior

Ortiz Mantecón destacó que, si bien la norma no tiene una fecha límite de implementación, el momento actual es trascendente y se necesita comprensión y participación. En la estrategia de transformación de la matriz energética, “un papel fundamental es el alcance que juegan todos los actores, incluyendo a la población, para, de verdad, transformar la situación que tenemos”.

Subrayó que la nueva tarifa es “mucho más favorable, mucho más beneficiosa, en el sentido de que crea mayor capacidad”. Recordó que las tarifas vigentes oscilaban entre los 3 y los 6 pesos cubanos, mientras que ahora se establecen 90 pesos, lo que representa un incremento de más de diez veces. “Entendemos que es también una motivación favorable para la participación”, concluyó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)