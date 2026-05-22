Abierta convocatoria al II Simposio Internacional de Investigación Cultural en La Habana

La Habana, 22 may.- El Instituto Cubano de Investigación Cultural (ICIC) Juan Marinello recordó que permanece abierta la convocatoria al II Simposio Internacional de Investigación Cultural, que se celebrará del 10 al 13 de noviembre en la capital cubana.

La cita académica reunirá a investigadores, docentes y especialistas de las ciencias sociales para debatir sobre patrimonio, identidades culturales, género, racialidad, políticas culturales, tecnologías digitales y pensamiento revolucionario latinoamericano, entre otros temas de interés.

Esta segunda edición estará dedicada al legado teórico-práctico del Comandante en Jefe Fidel Castro y al sacerdote colombiano Camilo Torres, en el aniversario 60 de su caída en combate.

Los organizadores precisaron que podrán participar tanto ponentes como asistentes, con inscripción abierta a nivel nacional e internacional. En el caso de los ponentes, deberán enviar título, resumen y ponencia completa, que será evaluada por el Comité Científico del evento. Para la participación internacional se establece una cuota de inscripción.

La recepción de ponencias nacionales permanecerá abierta hasta el 17 de junio. La notificación de aceptación será comunicada por correo electrónico en las fechas previstas por la convocatoria.

El Comité Científico está integrado por reconocidos especialistas como Ana del Carmen Vera, Elaine Morales y Luis Emilio Aybar, director del centro Juan Marinello, entre otros profesionales.

Los detalles de la convocatoria se encuentran disponibles en las redes sociales del centro investigativo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)