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Instructora de Arte contribuye al desarrollo cultural en institución educativa santacruceña

Raúl Reyes Rodríguez

Santa Cruz del Sur, 29 abr.- La carismática instructora de arte Yennis Almenarez Suárez aporta desde sus conocimientos al desarrollo de la  cultura en la escuela de la enseñanza primaria Ignacio Agramonte de la ciudad cabecera de Santa Cruz del Sur. El trabajo con escolares de la institución educativa ha tenido favorables resultados.

Con alumnos de primero a sexto grado ha mantenido un constante proceso de vocación y formación por  la danza, la música y el teatro. Manifestaciones que incrementan la creatividad, las emociones, ideas y la formación de valores humanos como la camaradería, el humanismo, la solidaridad y la empatía.

Los matutinos son espacios aprovechados  para presentar las citadas manifestaciones culturales, protagonizadas por los pequeños con la guía de la consagrada instructora de arte, quien logra de  ellos admirable actuaciones, aplaudidas por sus compañeros de estudio, educadores y familias.

Almenarez Suárez creó La Colmenita Rayitos de Amor, proyecto sociocultural que suma cinco años de creado, integrado por estudiantes plantel Ignacio Agramonte. Sus presentaciones las embellecen la obra de José Martí y el pensamiento de Fidel Castro Ruz, las que tienen aceptación y reconocimiento en Santa Cruz del Sur y en eventos efectuados en la cabecera provincial de Camagüey.

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