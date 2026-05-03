Comenzó en Santa Cruz del Sur 65 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomelítica

Santa Cruz del Sur, 30 abr.- La 65 Campaña de Vacunación Antipoliomelítica Oral Bivalente comenzó este 27 de abril en las cuatro áreas de Salud Pública de Santa Cruz del Sur, la que se extenderá hasta el dos del venidero mes. Desde horas tempranas se abren las puertas de los locales donde se encuentran los vacunatorios.

La semana entrante, comprendida del cuatro al nueve de mayo será de recuperación para los infantes que por estar enfermos u otras causas por las que sus padres no pudieron llevarlos a inocularlos con la importante dosis.

En esta primera fase, informó Yitsi Romero León, asesora de enfermería de la Dirección Municipal del sector, recibirán la dosis 817 infantes. De estos 266 tienen menos de un año y 254 lo cumplieron, mientras que de dos años de edad totalizan 297.

La poliomielitis, enfermedad grave y potencialmente incapacitante, fue eliminada en Cuba en 1962, luego de la campaña realizada con una duración de cuatro meses. En Santa Cruz del Sur están creadas todas las condiciones para realizar con los responsabilidad la 65 Campaña de Vacunación Antipoliomelítica Oral Bivalente incluso en la segunda etapa a desarrollarse del 15 al 20 de Junio.