Inauguran en Camagüey exposición Cien veces Fidel (+ Fotos)

Camagüey, 10 ago.- Con el poema Canto a Fidel, de Carilda Oliver Labra, declamado en su propia voz, se inauguró en el espacio galerístico Nicolás Guillén del periódico Adelante, la exposición 100 veces Fidel, dedicado al centenario del Comandante en Jefe.

La exposición, dividida en tres partes fundamentales, comparte con el pueblo camagüeyano cien piezas de comunicación entre fotografías, tanto impresas como digitales, trabajos periódicos, algunos videos y audios que recogen las visitas de Fidel a la región.

La muestra estará disponible hasta el 2 de septiembre, fecha importante para el colectivo pues cumple 50 años la fotografía icónica del líder revolucionario al día siguiente de la inauguración de la Escuela Vocacional Máximo Gómez Báez, leyendo justamente el diario Adelante.

Abierto los días laborales de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, los agramontinos podrán encontrar 25 fotografías de algunas de las visitas de Fidel a diversas instituciones en Camagüey, las cuales incluyen aquellas que no fueron incluidas en su momento en la publicación. Verán, además, varios ejemplares desde el año 1959 hasta 1985 que reseñan esas visitas, materiales periodísticos que se escribieron en los momentos en los que Fidel estuvo en la ciudad en diferentes escenarios.

También se incluyen materiales de los años 2000 hasta el 2006 con testimonios de personas que lo conocieron y estuvieron en esas instituciones al momento de las visitas, que vivieron junto a él en la columna de la Sierra Maestra; y del año 2016 hay una amplia muestra de trabajos similares a estos que se hicieron con motivo de los 90 años del revolucionario.

Daicar Saladrigas González, directora del periódico Adelante, expresó que “este 2026 la prensa escrita está pasando un momento complicado con la impresión, pero esta muestra reafirma el rol que tiene la prensa escrita para el resguardo de la memoria histórica de una nación”.

Camagüey, según los documentos, es la provincia que más visitó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)