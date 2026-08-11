Fidel nunca pasará al olvido: magnitud de Líder Histórico trascenderá

Santa Cruz del Sur, 10 ago.- Fidel nunca pasará al olvido. Su magnitud de Líder Histórico trascenderá los siglos por venir. El legado fundamentado con ejemplar moral hasta su partida física el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años, es camino a no confundir por lo que con firmeza llevan la Revolución cubana en el torrente sanguíneo.

Omar Miranda Hernández, secretario de núcleo zonal del Partido Comunista de Cuba (PCC) y director del Órgano oriental Hermanos Miranda, expresó que el Comandante en Jefe, aunque haya partido físicamente es su permanente guía, como debe ser el en cada revolucionario, aún en los momentos más difíciles. Eso muestra de verdadera lealtad, destacó el lugareño.

David Peraza Reyes, que por estos días disfruta de vacaciones en la casa de familiares suyos de esta demarcación, cursará el octavo grado a partir de septiembre en la escuela secundaria básica Eduardo Arozeta Rega, ubicada en Santa Clara, provincia de Villa Clara. El educando, dijo conocer de la lucha de Fidel por la libertad de Cuba. Los niños y jóvenes, afirmó, somos su continuidad.

El combatiente de la Revolución Cubana Serafín Clemente Carmenate Ruz, manifestó, que nunca se ha sentido agotado ni lo estará jamás. Sus energías llevan la educadora y combativa voz de Fidel. Consideró, no hay por qué desalentarse en las actuales circunstancias. Eso es lo que el imperialismo espera. El Comandante en Jefe no se hubiera rendido tampoco.

En el Centenario de Fidel Castro Ruz el cercano 13 de agosto, la palabra unidad se engrandece, la lealtad es sol que quema flaquezas. Se juntan hermanadas las voluntades para no dejar morir la obra de quien fuera el Martiano mayor, convencido marxista leninista, maestro y constructor de conciencias a nivel mundial.