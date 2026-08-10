Expertos del Consejo de Derechos Humanos condenan cerco de Estados Unidos a Cuba

La Habana, 7 ago.- Expertos Independientes y Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la onu condenaron este jueves las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos contra Cuba, las cuales calificaron como un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción, informó el organismo multilateral.

Desde Ginebra, los especialistas llamaron a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se instaure una «Gaza silenciosa» en la Isla, como resultado de la hostilidad estadounidense.

El cerco impuesto se traduce en que la energía, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando simultáneamente, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables, acusaron.

La declaración emitida niega que Cuba resulte una amenaza para la seguridad nacional del país norteño y la estabilidad hemisférica, como pretende hacer ver el informe que el Departamento de Estado publicó el pasado 20 de julio, bajo el título de Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI.

Privar deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atenta contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaba la esencia misma de la dignidad humana, reconocieron los expertos.

A su vez, calificaron como un deber del Gobierno de EE. UU. cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país, las que señalan como contrarias al derecho internacional.

«El Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales», destacaron.

La víspera, el portavoz adjunto del Secretario General de las Naciones Unidas confirmó que su organización está en contacto con varios países para facilitar a Cuba suministro de combustible con fines humanitarios.

De acuerdo con Ernesto Soberón, representante permanente de la Isla ante la onu Naciones Unidas, el funcionario también expresó su preocupación por el impacto humanitario de este castigo colectivo impuesto por el Gobierno de EE. UU. contra el pueblo cubano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)