Nuevas facilidades para importar vehículos e impulsar la movilidad eléctrica en Cuba
La Habana, 6 ago.- Las transformaciones aprobadas para el sector del transporte buscan ampliar las opciones de movilidad de la población, estimular la transición hacia vehículos eléctricos y fortalecer el transporte público, afirmó este miércoles el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, durante su comparecencia en la Mesa Redonda.
El titular explicó que las medidas, contenidas en las transformaciones 146, 147 y 148 del paquete de 176 acciones aprobadas por la dirección del Partido y el Gobierno, actualizan la política para la transmisión de la propiedad, importación y comercialización de vehículos de motor, remolques y semirremolques, como parte del perfeccionamiento que el país impulsa desde hace varios años.
“Estas decisiones no son elementos aislados; se añaden a otro conjunto de decisiones resultantes del perfeccionamiento que desde hace algunos años venimos promoviendo en el país sobre esta política”, señaló.
Rodríguez recordó que las nuevas disposiciones quedaron refrendadas con la publicación, el pasado 4 de agosto, del Decreto-Ley 122/2026, el Decreto 163 y sus normas complementarias en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 65.
“No se trata de una nueva política, sino de una actualización de las reglas vigentes”, precisó el ministro, antes de detallar las principales modificaciones.
Más facilidades para adquirir e importar vehículos
Entre las novedades, destacó la ampliación del número de comercializadoras autorizadas para la venta de vehículos y la eliminación del límite que restringía la compra de seis vehículos en un período de cinco años. También desaparece el impuesto especial que se aplicaba por la cantidad de vehículos adquiridos por una misma persona natural o jurídica.
Otra de las flexibilizaciones beneficia al personal que cumple misiones estatales en el exterior, que ahora podrá adquirir o importar vehículos de hasta ocho pasajeros mediante cualquiera de las comercializadoras autorizadas.
Asimismo, podrán comprar vehículos en Cuba los extranjeros con residencia temporal, provisional o humanitaria, así como quienes laboran en inmobiliarias.
En cuanto a las importaciones, el ministro informó que las personas naturales podrán importar directamente, sin carácter comercial, triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y un vehículo eléctrico. Si este último se importa junto con una estación de carga alimentada mediante fuentes renovables de energía, quedará exento del pago de impuestos.
Además, se actualiza el valor mínimo del Impuesto Especial aplicable a la importación de vehículos de segunda mano.
Impulso a la movilidad eléctrica
La actualización de la política incorpora nuevos incentivos para acelerar la transición energética en el transporte.
Rodríguez explicó que las ventas de vehículos eléctricos acompañados de estaciones de carga con fuentes renovables de energía quedarán exoneradas del Impuesto Especial.
También se reduce la carga tributaria para la adquisición de ómnibus y microbuses: el impuesto baja del 20% al 12%; será del 7% cuando estos sean ensamblados por la industria nacional y del 5% si se trata de vehículos eléctricos.
Igualmente, las personas jurídicas no estatales autorizadas podrán ensamblar y comercializar ciclomotores, motocicletas, triciclos y automóviles eléctricos.
Por otra parte, las entidades estatales o con participación estatal podrán adquirir vehículos eléctricos y sus estaciones de carga utilizando recursos propios, sin necesidad de autorizaciones adicionales.
El Fondo para el Desarrollo del Transporte Público: recursos para contener el deterioro y generar soluciones
El ministro subrayó que su creación responde a una decisión del país de destinar esos recursos a la recuperación del transporte en un contexto complejo, marcado por la ausencia de otras fuentes tradicionales de financiamiento
“Hay que tener claro que el servicio de transporte público de manera general requiere recursos cuantiosos en divisas convertibles para su sostenimiento”, señaló.
Explicó que, aunque servicios como el transporte urbano o ferroviario se cobran en pesos cubanos, detrás de su funcionamiento existen costos en moneda libremente convertible asociados a piezas, mantenimiento, combustibles, equipos e inversiones.
“Normalmente el presupuesto del Estado se nutre de diferentes fuentes, pero hoy no tenemos cruceros que aporten ingresos, no tenemos actividades turísticas que aporten al presupuesto para estos destinos”, comentó.
En ese escenario, afirmó que el Fondo “se ha vuelto de una gran relevancia para contener ese deterioro que viene sufriendo el transporte”, aunque reconoció que sus recursos aún resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades del sector.
“Sin duda contribuye con un sinnúmero de proyectos que se trabajan por parte de las diferentes entidades del sector, sorteando muchísimos obstáculos, pero ya se empiezan a ver resultados”, añadió.
Entre los proyectos financiados mediante este mecanismo mencionó la incorporación de 300 triciclos eléctricos en los últimos dos años, destinados no solo a las cabeceras provinciales, sino también a municipios del país.
Precisó que, para garantizar la sostenibilidad de estos medios, el Fondo también ha financiado estaciones de carga con paneles solares fotovoltaicos.
Asimismo, destacó el apoyo a proyectos de ensamblaje nacional, como los 50 ecomóviles fabricados en la industria Francisco Aguiar, en Sancti Spíritus, que ya prestan servicios en ese territorio, y otros 50 que actualmente se encuentran en proceso de ensamblaje.
También informó sobre la fabricación nacional de 50 carros fúnebres eléctricos en La Habana, acompañados de estaciones de carga con paneles solares, y recordó que este programa ya comenzó a extenderse hacia otras provincias como Pinar del Río, Matanzas y Villa Clara.
El ministro explicó que los recursos del Fondo han permitido además la adquisición de bicicletas, 110 microbuses destinados a servicios ruteros en La Habana y otras provincias, nuevos ómnibus para la Empresa de Ómnibus Nacionales, así como recursos indispensables para mantener en explotación los medios existentes, entre ellos neumáticos, baterías, lubricantes y piezas de repuesto.
“Hay varias vertientes: una de mantenimiento y sostenimiento de los medios que tenemos; otra de modernización y ampliación de las capacidades de transportación; y otra dirigida a mover la matriz energética hacia las fuentes renovables y la electrificación del transporte”, detalló.
Rodríguez señaló que también se atienden desde este mecanismo servicios sensibles para la población, como los funerarios y sanitarios, en coordinación con otros organismos de la Administración Central del Estado.
Resultados alcanzados mediante el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público:
- Incorporación de 27 ómnibus de combustión y nueve microbuses eléctricos para el transporte de trabajadores de la salud en La Habana.
- Entrega de 64 vehículos de pasajeros y carga, eléctricos y de combustión, para apoyar a las provincias.
- Incorporación de 15 vehículos fúnebres eléctricos para la capital y el proceso de ensamblaje de otros 50 en la industria nacional.
- Llegada de 200 automóviles eléctricos destinados a los servicios de hemodiálisis y otras prestaciones de salud.
- Distribución de 300 triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros en todo el país.
- Ensamblaje de 50 ecomóviles en Sancti Spíritus y otras 50 unidades actualmente en proceso.
- Incorporación de 110 microbuses FOTON para servicios ruteros.
Un catamarán para las transportaciones del municipio especial Isla de la Juventud.
- Veinte ómnibus para la Empresa de Ómnibus Nacionales y diez para Vía Azul.
Diez mil bicicletas actualmente en proceso de ensamblaje en la industria nacional.
- Veinte camiones y 200 cajas destinadas a la recogida de desechos sólidos en La Habana.
- Cuatro estaciones de carga alimentadas con paneles solares fotovoltaicos a lo largo de la Autopista Nacional, además de otras destinadas a diferentes proyectos.
- Adquisición de neumáticos, baterías, piezas de repuesto, lubricantes y otros recursos para sostener el transporte público.
Nuevo censo para vehículos armados por partes
Uno de los anuncios de mayor interés para la población fue la apertura de un nuevo proceso de homologación y legalización de vehículos armados por partes.
“Con estas decisiones también se desencadena algo sobre lo que hemos recibido muchas solicitudes y es un nuevo censo para la homologación y legalización de los vehículos armados por partes”, explicó Rodríguez.
La Resolución 47 del Ministerio del Transporte, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 83, regula este proceso para ciclomotores, motocicletas, triciclos, cuadriciclos, remolques y semirremolques.
El ministro recordó que se trata del tercer censo de este tipo y aclaró que se desarrollará simultáneamente con la culminación de expedientes pendientes de procesos anteriores.
La inscripción comenzará mediante una plataforma web que estará habilitada desde el próximo 8 de agosto y permanecerá abierta durante dos meses. Posteriormente se realizarán la revisión técnica y la inscripción definitiva en el Registro de Vehículos del Ministerio del Interior.
La búsqueda de nuevas soluciones energéticas
Informó que, según los últimos registros de adquisición de vehículos de motor, alrededor del 30% correspondieron a unidades totalmente eléctricas, tendencia que continúa en crecimiento.
“Por supuesto no podemos quedarnos atrás con las estaciones de carga o las solineras”, afirmó.
En ese sentido, explicó que se trabaja en la instalación de cuatro estaciones de carga con paneles solares fotovoltaicos en puntos estratégicos de la Autopista Nacional: los kilómetros 77, 170, 259 y 336.
Además, señaló que se estimula la participación de actores no estatales interesados en desarrollar este tipo de instalaciones, con el objetivo de que la movilidad eléctrica no represente una carga adicional para el sistema electroenergético nacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)