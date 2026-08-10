Nuevas facilidades para importar vehículos e impulsar la movilidad eléctrica en Cuba

Al referirse al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público , Eduardo Rodríguez explicó que este mecanismo forma parte de la política aprobada para el sector y se nutre fundamentalmente del impuesto especial asociado a la venta de vehículos en el país y de los aranceles derivados de la importación .

El ministro subrayó que su creación responde a una decisión del país de destinar esos recursos a la recuperación del transporte en un contexto complejo, marcado por la ausencia de otras fuentes tradicionales de financiamiento

“Hay que tener claro que el servicio de transporte público de manera general requiere recursos cuantiosos en divisas convertibles para su sostenimiento”, señaló.

Explicó que, aunque servicios como el transporte urbano o ferroviario se cobran en pesos cubanos, detrás de su funcionamiento existen costos en moneda libremente convertible asociados a piezas, mantenimiento, combustibles, equipos e inversiones.

“Normalmente el presupuesto del Estado se nutre de diferentes fuentes, pero hoy no tenemos cruceros que aporten ingresos, no tenemos actividades turísticas que aporten al presupuesto para estos destinos”, comentó.

En ese escenario, afirmó que el Fondo “se ha vuelto de una gran relevancia para contener ese deterioro que viene sufriendo el transporte”, aunque reconoció que sus recursos aún resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades del sector.

“Sin duda contribuye con un sinnúmero de proyectos que se trabajan por parte de las diferentes entidades del sector, sorteando muchísimos obstáculos, pero ya se empiezan a ver resultados”, añadió.

Entre los proyectos financiados mediante este mecanismo mencionó la incorporación de 300 triciclos eléctricos en los últimos dos años, destinados no solo a las cabeceras provinciales, sino también a municipios del país.

Precisó que, para garantizar la sostenibilidad de estos medios, el Fondo también ha financiado estaciones de carga con paneles solares fotovoltaicos.

Asimismo, destacó el apoyo a proyectos de ensamblaje nacional, como los 50 ecomóviles fabricados en la industria Francisco Aguiar, en Sancti Spíritus, que ya prestan servicios en ese territorio, y otros 50 que actualmente se encuentran en proceso de ensamblaje.

También informó sobre la fabricación nacional de 50 carros fúnebres eléctricos en La Habana, acompañados de estaciones de carga con paneles solares, y recordó que este programa ya comenzó a extenderse hacia otras provincias como Pinar del Río, Matanzas y Villa Clara.

El ministro explicó que los recursos del Fondo han permitido además la adquisición de bicicletas, 110 microbuses destinados a servicios ruteros en La Habana y otras provincias, nuevos ómnibus para la Empresa de Ómnibus Nacionales, así como recursos indispensables para mantener en explotación los medios existentes, entre ellos neumáticos, baterías, lubricantes y piezas de repuesto.

“Hay varias vertientes: una de mantenimiento y sostenimiento de los medios que tenemos; otra de modernización y ampliación de las capacidades de transportación; y otra dirigida a mover la matriz energética hacia las fuentes renovables y la electrificación del transporte”, detalló.

Rodríguez señaló que también se atienden desde este mecanismo servicios sensibles para la población, como los funerarios y sanitarios, en coordinación con otros organismos de la Administración Central del Estado.

Resultados alcanzados mediante el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público: