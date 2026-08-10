Leche materna esencial alimento para recién nacidos

Santa Cruz del Sur, 8 ago.- La leche materna es esencial alimento para los recién nacidos. Sus valiosos nutrientes permiten a los nuevos integrantes de las familias crecer sanos y fuertes al reducirse en ellos el padecimiento de infecciones, patologías crónicas e incluso alergias.

Cuando las madres amamantan a los bebés los ayuda a prevenir el cáncer de mamas y ovarios en el caso de las hembras. Es por eso tan importante que se tome mayor consciencia de cuanto favorece a progenitoras e hijos pequeños ese acto natural y hermoso, luego de concluir el embarazo.

El calostro es un alimento que proporciona buen desarrollo de los infantes y fortalece el vínculo entre éstos y las progenitoras. Es un especial mayor acercamiento entre ambos, lo que da seguridad a los inocentes seres. Desde la medicina primaria en Cuba, vale subrayar, se promueve el cumplimiento de la lactancia materna.

Si felicidad causa el nacimiento de cada niña y niño, también provoca mucha alegría verlos crecer sanos desde el primer llanto, tras el luminoso recibimiento. Ellos lo van a agradecer siempre. Y llegados a la adultez se encargarán de que sus hijos se alimenten de manera adecuada al llegar a los brazos de sus seres queridos.(Imagen tomada de Internet)