Ejemplo de madre combatiente enaltece a santacruceña Mercedes Katia Acuña Perdomo

Santa Cruz del Sur, 14 ago.- El ejemplo de Gloria María enaltecer a la santacruceña Mercedes Katia Acuña Perdomo (Kati). La recuerda como una madre bondadosa, la que fue guía de sus cuatro hijos desde la educación hogareña y formación revolucionaria junto a su esposo Isaía Mariño Acuña.

La colaboradora del Movimiento 26 de Julio (M-26-7), evocó la fémina, hubo de unirse con pocos días de embarazo a la tropa del Ejército Rebelde que operaba por el territorio. Un jefe de la policía a las órdenes de la extinguida dictadura de Fulgencio Batista en esta localidad la acosaba constantemente y llegó a amenazarla.

En un área rural de la actual provincia de Victoria de Las Tunas nació Kati el cinco de abril de 1957. Manos campesinas recibieron a la pequeña, la que tuvo que ser recogida tras recibir inmediato mensaje por su abuela materna Ángela Rodríguez, por temor de la recién parida a ser descubierta.

Bajo la órdenes del Capitán Pablo Barbán Ortíz se mantuvo Gloria María Perdomo Rodríguez hasta el triunfo del 1ro de enero de 1959. En cuanto se crearon los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) fue una activa participante.

En el otrora central Jesús Suárez Gayol, que hizo molidas en la zona de La Jagua de estos predios, trabajó la digna soldado rebelde hasta enfermar de cáncer en el páncreas. Hasta el último momento se negaba a ser auxiliada por su familia para levantarse de la cama donde falleció.

La santacruceña Mercedes Katia Acuña Perdomo rememoró las visitas que le hiciera Celia Sánchez Manduley a su progenitora, a la que regaló una máquina de coser, ropas, juguetes y útiles escolares para sus hijos. “Mi mamá y Fidel son mis ídolos, por ellos y por esta Revolución Cubana lo doy todo”, resaltó la jubilada del sector de la Salud Pública.