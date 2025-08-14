Díaz-Canel realiza visita de trabajo en La Habana

La evaluación de lugares de interés histórico y social en La Habana es el objetivo de la visita que realiza hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, en la continuación de sus recorridos por el territorio.

Acompañan al jefe de Estado, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República, Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, entre otros.

En esta oportunidad, el presidente evalúa sitios correspondientes a los municipios Plaza de la Revolución, Playa, Habana Vieja y Arroyo Naranjo.

Esta tarea que ejecuta el mandatario en La Habana es parte de la agenda de recorridos que se realizan por todo el país. (Tomado de Granma)