Más de 240 brigadistas entregaron donativo de insumos médicos al Instituto de Oncología de La Habana

Una carga de esperanza y solidaridad llegó al Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, donde más de 240 brigadistas de movimientos sociales de América Latina, Estados Unidos y Europa entregaron una donación de insumos médicos que contribuirá a aliviar las carencias provocadas por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.

La doctora Misleidy Nápoles Morales, vicedirectora de Asistencia Médica de la institución, agradeció el gesto solidario y explicó el impacto que tiene en el centro, referencia nacional para el tratamiento del cáncer.

Cualquier donativo que llegue, de donde llegue, nos ayuda mucho, afirmó en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), al tiempo que subrayó el difícil contexto que atraviesa el sistema de salud cubano.

“Ahora en este momento en que está tan endurecido este bloqueo, en que no está llegando prácticamente nada, este granito de arena ayuda a mantener viva la esperanza de nuestros pacientes”, expresó la especialista, quien destacó que la ayuda permite mejorar los tratamientos que hoy están deprimidos por el déficit tan encrudecido que tenemos de medicamentos.

La especialista precisó que la población pediátrica, prioridad absoluta del centro, se ha visto afectada igual que el resto, pero siempre impacta más en los niños que son la principal prioridad.

El Instituto de Oncología, rector en el país para el tratamiento de sarcomas y otras patologías complejas, así como en la conducción de ensayos clínicos, recibirá los insumos que incluyen guantes quirúrgicos, analgésicos, antiinflamatorios y yodopovidona, entre otros.

Sonia López, integrante de la brigada procedente de Colombia, expresó el sentimiento de los solidarios.

“No nos queda más que agradecer a este pueblo, por esa resistencia activa y lucha contra el imperialismo, no queda más que apoyar y ayudar a este pueblo”, agregó.

Carlos Cabrera, representante de la Federación de Juntas de Vecinos de República Dominicana, aseguró que, pese a los consejos en contra para no viajar a la isla, el compromiso con Cuba era lo primero, en un gesto que ratifica los lazos de hermandad entre los pueblos de Nuestra América.