Islalibros recomienda en la Feria del Libro: “El Archipiélago Lezama”, de Virgilio López Lemus

La Habana, 11 ago.- La 34 Feria Internacional del Libro de La Habana arranca este 10 de agosto y es del agrado de Islalibros, nuestra joven tienda virtual, acercar a los lectores de Cubadebate algunas de las propuestas literarias digitales que se comercializan en nuestra plataforma.

Abrimos este primer encuentro con “El Archipiélago Lezama. El ensayo dionisíaco de José Lezama Lima”. Este título publicado por la Editorial Letras Cubanas propone lecturas interpretativas sobre la ensayística del clásico autor de Paradiso. Menos explorados que sus novelas y poemas, los ensayos de Lezama ofrecen claves únicas en la comprensión de su universo creativo y de su poética.

El estudio abre una ruta que parte de esos textos, y alcanza a vislumbrar el espacio esencial que ocupan en su vasta producción literaria. Región magnífica e inabarcable la de su obra, este libro es al mismo tiempo pórtico, guía y homenaje.

Su autor, el poeta, ensayista, Doctor en Ciencias Filológicas, Académico de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba y Premio Nacional de Literatura Virgilio López Lemus (Sancti Spíritus, 1946) nos define, apenas comenzado el texto:

“El ensayo lezamiano (…) resulta un universo gozoso, un archipiélago de sabiduría procesada bajo los cánones del hecho poético, una búsqueda en otros poetas y asimismo una propuesta de laberinto, pero al modo del laberinto griego, o del cubano: mediante un archipiélago”.

Con el presente libro el señor López Lemus mereció el Premio Alejo Carpentier de Ensayo 2025.

Títulos relacionados que podrá encontrar en Islalibros:–­Poesía completa”, de José Lezama Lima (Editorial Letras Cubanas).–“Cuentos/Short stories” (Edición bilingüe), de José Lezama Lima (Editorial José Martí)–“Paradiso”, de José Lezama Lima (Editorial Letras Cubanas).–“Oppiano Licario”, de José Lezama Lima (Editorial Letras). (Tomado de Radio Cadena Agramonte)