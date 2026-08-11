Nicaragua honra a Fidel Castro con escultura por su centenario

Managua, 11 ago.- Una escultura metálica con la imagen de Fidel Castro se instala hoy en la avenida de Bolívar a Chávez en Managua, informó la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

La obra fue elaborada por trabajadores de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, quienes, según la mandataria, han creado “otra maravilla” para rendir homenaje al líder histórico de la Revolución cubana.

En medios de prensa del poder ciudadano, la copresidenta anunció que Nicaragua participará esta semana en las actividades conmemorativas por los 100 años del natalicio de Fidel Castro, con actos previstos en universidades y municipios de todo el país.

Destacó la trascendencia del comandante en jefe para las luchas revolucionarias de América Latina y el Caribe, y recordó su visita a Nicaragua y los vínculos que mantuvo con el pueblo de la nación centroamericana.

“Honrando al jefe de la Revolución Nuestroamericana y Caribeña, el Comandante Fidel Castro Ruz, que estuvo con nosotros, que visitó Nicaragua y que inspiró las luchas revolucionarias”, expresó.

La escultura metálica muestra un Fidel vestido de verde olivo con botas guerrilleras y un brazalete rojinegro del movimiento 26 de julio. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)