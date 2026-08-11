Gobierno de Matanzas adopta decisiones ante precios abusivos y especulativos

El Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas, a partir de quejas y criterios de la población y del análisis que al respecto realizaron sus principales autoridades acompañadas de especialistas, sobre el abusivo e incremento de precios minoristas y mayoristas aplicado a diversos productos de primera necesidad determinó revisar detalladamente las fichas de costo, los precios referenciales del mercado y la tasa de cambio; además de intercambiar con varios de los actores económicos dedicados a la comercialización.

Se consultaron las normas legales que formalizan y legalizan precios sujetos a los momentos actuales en el marco de las nuevas Transformaciones Económicas y Sociales recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Asimismo, en medio de la actual crisis de desabastecimiento de productos alimenticios, como consecuencia del brutal bloqueo imperialista contra nuestro pueblo, se adoptaron las siguientes decisiones en consideración a lo anteriormente expresado acerca de las preocupaciones que en el ámbito social despertaron tan alta crecida de los precios.

Por todo lo expresado, se aprobó hasta el 30 por ciento del margen comercial para la formación de precios mayoristas y minoristas a partir del 10 de agosto del 2026.

Precios referenciales para los alimentos relacionados a continuación.

a) Aceites comestibles (excepto de oliva) en 2 250 pesos el litro para la comercialización mayorista y en 2500 pesos en la minorista.

b) Huevo en 100 pesos la unidad para la venta mayorista y 110 minorista.

c) Leche en polvo en 3 000 pesos el kilogramo (kg) de forma mayorista y en 3 400 pesos el kg en la venta minorista.

d) Azúcar en 350 pesos la libra de forma mayorista y 400 pesos en minorista.

e) Salchichas en formato de 1 kg a 850 pesos como venta mayorista y 900 pesos en minorista.

f) Pollo troceado en 450 pesos la libra para la venta mayorista y 500 minorista.

g) Pasta alimenticias a 800 pesos para la venta mayorista y 835 pesos para la venta minorista el kilogramo.

h) Picadillo a 300 pesos el precio mayorista y a 350 el minorista.

i) Arroz a 250 pesos la libra para la venta mayorista y a 300 pesos para la venta minorista.

j) Frijol la libra a 300 pesos para la venta mayorista y 350 pesos para la venta minorista.

El Consejo Provincial del Poder Popular reafirma su compromiso de proteger los intereses de la población y continuar enfrentando las ilegalidades y los precios abusivos y especulativos que afectan a los consumidores, a las familias. Instamos a nuestros comerciantes estatales y no estatales al cumplimiento de lo antes expuesto. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)