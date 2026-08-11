La Patria abraza a sus deportistas

La Habana.- EN LAS primeras horas de este lunes llegó a la Patria la última parte de la delegación cubana que participó en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

A pocas horas de celebrar el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los jóvenes de la embajada cubana en esta cita agradecieron la confianza y el apoyo de su pueblo, en la voz de la tricampeona de los Juegos, la canoista Yarisleidis Cirilo Duboy.

“Regresamos con el corazón lleno de orgullo, porque cada paso que dimos, cada esfuerzo fue inspirado en ese pueblo que resiste y vence, a pesar de todas las dificultades”, expresó.

Agregó que “quienes regresamos con medallas y los que no llegaron al podio, sentimos el aliento de cada cubana y cubano. Nunca estuvimos solos, corrieron, saltaron, levantaron y dieron paletadas con nosotros”.

Enfatizó en que “no hubo cansancio que nos detuviera, tampoco obstáculo que nos venciera ni rival que nos intimidara porque detrás de nosotros estaba Cuba y su rica historia. Porque detrás de nosotros estaba la dignidad de una nación”.

“Escuchamos su voz en cada aplauso; llevamos su esperanza en cada carrera, su fuerza en cada combate y su fe en cada salto.La bandera ondeó gracias a su confianza y el himno se escuchó gracias a su apoyo”, afirmó en sus emotivas palabras la también medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es en Cuba donde late nuestro corazón; aquí están nuestras familias esperándonos, nuestro pueblo recibiéndonos, nuestra Patria abrazándonos. Seguiremos entrenando con disciplina, compitiendo con coraje, y prometemos seguir defendiendo la bandera de la estrella solitaria”, aseguró.

Gracias por confiar en nosotros. Gracias por alentarnos siempre. Gracias por ser la razón de nuestra lucha”, concluyó Cirilo.

Al darles la bienvenida, Rolando Yero, miembro del Comité Central del Partido y jefe de su departamento de Atención Social, les expresó que “ustedes pusieron el nombre de la Patria en lugar más digno de los Juegos regionales”.

Frente a los deportistas, Yero afirmó que esta delegación supo ser heredera de aquella que hace 60 años diera un ejemplo de firmeza, dignidad y coraje en San Juan 1966, a donde llegaron a bordo del buque Cerro Pelado.

Recordó a Fidel al recibir, entonces, a aquella comitiva cuado le dijo que tenía muchas cosas que agradecerle, como la emoción con la que vivió el pueblo esa épica, y la dignidad con que defendieron a la Patria.

Explicó Yero que los contextos son diferentes, pero el enemigo es el mismo, y valoró que por eso inspiran tanto sus hazañas, como lo hicieron los del Cerro Pelado.

Y aseguró que el deporte sigue siendo un baluarte de la Revolución Cubana.

A la bienvenida acudieron Teresa Amarelle Boue, miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC; Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra; Meivis Estévez, secretaria general de la UJC, y Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, quien estuvo al frente de la misión cubana a los XXVJuegos Centroamericanos y del Caribe, entre otros dirigentes del Partido, el gobierno y las organizaciones de masas. (Tomado de Jit)