Aprueban Plan de Acción para prevenir enfermedades no transmisibles

La Habana, Cuba. – Autoridades de salud de las Américas aprobaron un plan de acción para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, desde el 2025 hasta el 2030, principal causa de muerte y discapacidad en la región.

La iniciativa, adoptada en el 62 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, busca acelerar la implementación de medidas para reducir la carga de estos padecimientos.

Pretende asimismo mejorar la calidad de vida de millones de personas afectadas por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, mediante el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de atención primaria de salud.

El plan propone reducir los factores de riesgo y ampliar las intervenciones de promoción de la salud e integrar el manejo de las enfermedades en la atención primaria. (Tomado de Radio Reloj)