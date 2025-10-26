Dirigentes camagüeyanos reciben informe sobre Zona de Defensa de localidad santacruceña

Santa Cruz del Sur, 26 oct.- El General de Brigada Ricardo Junco Pimentel y Yudiet Castellanos Victoria, jefe de dirección de la defensa del Gobierno y Secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la provincia de Camagüey, respectivamente, recibieron este sábado información del quehacer que se realiza en la Zona de Defensa (ZD) 301308 de Consejo Popular Cándido González del municipio Santa Cruz del Sur.

Lesvia Taniana Fernández Molina, directora general de la Empresa Cañera Cándido González, en su responsabilidad de presidenta de la ZD dio a conocer que tras haber sido decretada la fase informativa a las dos de la tarde del viernes se activó la importante estructura.

Afirmó se tienen listos como centros de evacuación la escuela primaria Jesús Menéndez, de la comunidad candidense y el pre-universitario Jesús Suárez Gayol, ubicado en La Jagua. Acotó la funcionaria se protegerán en esas edificaciones trescientas 32 personas y para casas de familiares van a auto-evacuarse más de Mil 200.

Junco Pimentel y la Castellanos Victoria se interesaron por conocer la cantidad de transporte a utilizar y su estado técnico, el alimento, agua y combustible fósil a emplear en esos centros y las actividades recreativas y culturales a mantener en ellos mientras las condiciones meteorológicas no mejoren.

Además se dieron datos precisos de la cantidad de embarazas, niños menores de un año, postrados, encamados y pacientes que reciben diálisis. A la vez se indicó mantener el sistema de vigilancia y patrullaje en los barrios de Cándido González con apoyo de agentes del Ministerio del Interior (MININT), entre otras cuestiones.

Luego de hacer recorrido por la mini-industria Santa Martha de la Empresa Cañera santacruceña, el General de Brigada Ricardo Junco Pimentel y Yudiet Castellanos Victoria, la máxima dirigente de la FMC camagüeyana, fueron hasta la presa Najasa Dos. El embalse acumula una cantidad superior a los 66 millones de metros cúbicos de agua y alivia a más del 52 por ciento de metros cúbicos por segundo.