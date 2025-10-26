Vicepresidente de gobierno santacruceño informa plan de evacuación a dirigentes de Camagüey

Santa Cruz del Sur, 25 oct.- Arístides Arredondo Gil, vicepresidente del Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Cruz del Sur, en su condición de jefe de la comisión de protección a la población informó este sábado a directivos provinciales del plan previsto de evacuación de esta localidad ante el pronóstico meteorológico de impactar al oriente cubano como huracán entre categoría cuatro y cinco.

El funcionario expuso que serán evacuadas cinco Mil 297 a los 14 centros de evacuación certificados y más de 15 Mil 300 a casas de familiares y amistades. Inicialmente se activarán los ubicados en el Instituto Politécnico de Economía Raúl Rodríguez Moreno y la escuela primaria Ignacio Agramonte de la cabecera municipal.

También las instituciones educativas Jesús Menéndez, situada en el Consejo Popular Cándido González, el preuniversitario Jesús Suárez Gayol de La Jagua y la instalación anexa a la escuela de enseñanza primaria Ocho de Octubre. Todas estas edificaciones han sido recorridas por las máximas autoridades políticas y gubernamentales santacruceñas.

En la comitiva visitante de la provincia de Camagüey se encuentran el General de Brigada Ricardo Junco Pimentel, jefe de la dirección de la defensa del Gobierno, Nereysi Gutiérrez Labrada, coordinador de programas sociales del órgano gubernamental, Yudiet Castellano Victoria, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y Erick de Gotor Barrio, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).