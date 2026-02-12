Directora de Tecnología y Desarrollo de entidad santacruceña destaca logros obtenidos

Santa Cruz del Sur, 12 feb.- Arminda Ester Reyes López, máxima funcionaria de la Dirección de Tecnología y Desarrollo de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa de Santa Cruz del Sur destacó el reconocimiento obtenido en 2026 por los logros obtenidos en el anterior año, devenido compromiso para apoyar más los quehaceres productivos y ganar mayor fortalecimiento económico.

Explicó que en el pasado calendario la entidad desarrolló varios Fórum en los que se presentaron 32 innovaciones llevadas a ejecución. En el evento la integrante de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Industria Yamina Andrés Molina, obtuvo categoría de relevante con el trabajo Nuevos surtidos marinos con materias primas alternativas.

Por su parte Jorge Navarro Pacheco, perteneciente a la Empresa filial del municipio de Nuevitas, obtuvo la condición de destacado al construir válvula antisifón para motor Solediesel modelo SM-103. Las menciones le fueron dadas a Manuel Hidalgo Matos, de la UEB Operaciones Pesqueras por la recuperación del ferrocemento 220 Nauplios, y Roger Esparraguera Ruíz de la entidad nuevitera, quien presentó nueva estrategia de producción cooperada con la empresa estatal socialista y el sector cuentapropista para asegurar la continuidad productiva. Los autores de las innovaciones mencionadas, subrayó la entrevistada, participaron en el Fórum del Grupo Empresarial del sector pesquero a instancia nacional.

Reyes López expuso que la EPISUR santacruceña Algérico Lara Correa colabora con tres proyectos, uno de carácter internacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), dirigido a mejorar la diversidad en el Golfo de Guacanayabo, en el cultivo multitrófico del camarón, pepino de mar y el ostión.

A su vez se labora en granja ostrícola con más de Mil 500 colectores hechos, entre otros complementos, que favorecerán el montaje de ésta y se crean las condiciones para el maricultivo de la tilapia roja de conjunto con la Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey. Se cumple en la entidad lo indicado por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez de aplicar la ciencia y la innovación con unidad y conciencia.