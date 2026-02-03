Jubilado agrícola de Santa Cruz del Sur mantiene su patio en producción

Santa Cruz del Sur, 3 feb.-Al sesentenario Rafael Rodríguez Rivera, vecino del final de la calle D, área cercana al Reparto Jacinto González de la ciudad cabecera santacruceña, le place mantener el patio sembrado todo el año. Los conocimientos que posee en el quehacer más la voluntad de no darle oportunidad al ocio le permiten mantenerse activo y recoger, llegado el momento, los frutos del esfuerzo cotidiano.

Este jubilado del sector agrícola se vanagloria de haber nacido con buenas manos para la plantación de cultivos. En los 24 canteros fertilizados con estiércol de ganado vacuno hay plantadas lechuga, acelga, malanga y frijol, con intercalamiento de melón en varios de ellos. Tiene además sembradíos de plátano burro, aguacate, mango y guayaba.

Rodríguez Rivera además planea experimentar con la zanahoria, la remolacha y el cebollín, pero no tiene respaldo, como otros productores, de los directivos de la Dirección Municipal de la Agricultura Urbana Suburbana y Familiar. Tampoco con productos agroecológicos para combatir las plagas.

Rafael Rodríguez Rivera afirma que no renunciará a sembrar productos alimenticios. La faena lo ayuda a estar relacionado con varios residentes de esta demarcación que tienen experiencia en la diversidad de cultivos. A la vez que suman a quienes refieren sentirse atraídos por la útil labor.