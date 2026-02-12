Intercambia Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba de territorio santacruceño con cuentapropistas

Santa Cruz del Sur, 12.- Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Cruz del Sur, intercambió este martes con trabajadores del sector cuentapropista de este territorio. Jornada que estuvo presidida por Selín Morales y Rubén Hernández Fiz, miembro del Buró de la organización política y viceintende del Consejo de la Administración, en igual orden.

El dirigente político llamó a los presentes a no caer en especulación ni a incrementar el precio de los productos como el aceite de cocción, productos alimenticios y de aseo. Manifestó que en las redes sociales personas inescrupulosas buscan con falsas noticias hacer creer que en Cuba se ha creado un caos y se está en un momento de incertidumbre, algo totalmente incierto, planteó.

La situación electroenergética y la baja disponibilidad de combustible, señaló Solano Montejo, no es motivo para abusar del pueblo con precios abusivos y especulativos. A la vez que exhortó a mantener el pago fiscal y a aceptar las transferencias a realizar por la población a través del código QR.

Yisel Milanés Pérez, directora de la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) de esta demarcación, expuso que el monto de la multa a imponer por no aportar la cuenta bancaria fiscal asciende a 40 Mil pesos. Debido a esa irresponsabilidad, informó, se procesa en expedientes a varios cuentapropistas por evasión fiscal. Aprovechó la funcionaria para hacer un llamado a los presentes a incrementar la cultura tributaria cumpliendo todo lo indicado.

Solano Montejo refirió que con la presencia de inspectores y miembros del Ministerio del Interior (MININT) se tomarán drásticas medidas con aquellos que ilegalmente comercializan variedad de productos y tienen casas almacén. Reiteró la importancia de no caer en violaciones, y respetar y proteger al pueblo.