Díaz-Canel recibe a congresistas de EEUU y critica el impacto del bloqueo económico
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió a los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson en un encuentro donde denunció el impacto del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, especialmente el cerco energético decretado por la administración actual.
Díaz-Canel calificó estas medidas como “daño criminal” y advirtió sobre las amenazas de acciones aún más agresivas por parte del gobierno estadounidense.
Durante la reunión, el mandatario cubano reiteró la disposición de su gobierno para mantener un diálogo bilateral serio y responsable, con el objetivo de encontrar soluciones a las diferencias existentes entre ambos países.
Este encuentro refleja la voluntad de Cuba de avanzar hacia un entendimiento mutuo, pese a las tensiones históricas y las políticas restrictivas vigentes.
Bruno Rodríguez: Reiteramos la disposición del Gobierno cubano al diálogo serio y responsable con EEUU
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, también se reunió con los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson y les reiteró la disposición del Gobierno cubano al diálogo serio y responsable con Estados Unidos.
A través de su cuenta en X, el canciller escribió:
“Me reuní con los congresistas Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson. Expliqué la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del gobierno de EEUU, con un gran impacto en la población cubana, cuya situación se ha agravado con el actual cerco energético. También su amenaza de acciones aún más agresivas y su constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles.
“Reiteramos la disposición del Gobierno cubano al diálogo serio y responsable para tratar de encontrar solución a los problemas bilaterales, sobre la base de la igualdad soberana y del Derecho Internacional, sin injerencia en los asuntos internos ni en el sistema político, económico ni social”. (Tomado de Cubadebate)