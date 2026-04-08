Déficit de combustible afecta proceso productivo en entidad pesquera santacruceña

Santa Cruz del Sur, 7 abr.- El déficit de combustible acrecentado por el recrudecido bloqueo imperialista por más de seis décadas a Cuba afecta el proceso productivo en la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa de esta localidad.

Daniel Marcos Martín, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Operaciones Pesqueras declaró que a pesar de la crítica situación se sobrecumplió la captura de la langosta al seis por ciento, entregándose a la industria más de 30 toneladas del crustáceo, en los primeros meses del actual año.

En igual etapa se navegó con buena suerte en la pesca del cobo, subiéndose a bordo de los navíos una cifra superior a las 57 toneladas. Sin embargo no han podido zarpar los navíos de la flota camaronera a realizar su acometido por la escasez de petróleo. Se conoció además que al terminar marzo quedaron pendientes del pepino de mar tres toneladas por igual motivo.

La dirección de EPISUR, ante el cerco de combustible lanzado por el Gobierno de los Estados Unidos a la Isla, buscó como estrategia la contratación de propietarios de embarcaciones de la lista quinta, perteneciente a la pesca Comercial Privada y dueños de botes de velas y remos, para la captura de especies de escama como el serrucho y la rabirubia para venta a la población de estos predios.