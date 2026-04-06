Prosigue marcha de campaña tabacalera en Pinar del Río y Matanzas

Pinar del Río, Cuba. – Pinar del Río, la mayor productora de tabaco en Cuba, una vez concluida la etapa de plantaciones con más de 12 mil hectáreas, se adentra a ritmo acelerado en la recolección de las hojas que de las casas de curar pasan después a las escogidas y despalillos.

Luego de la pérdida de semilleros, debido a las lluvias de fin de año, los vegueros se dieron a la tarea de rescatar canteros y obtener suficientes niveles de plántulas que les permitieron sellar las superficies contratadas.

Además de los cosecheros, en Pinar del Río, los trabajadores de la Empresa de Transporte Agropecuario tienen un peso fundamental dentro de la campaña tabacalera, pues son ellos quienes se encargan del traslado de insumos.

Entre estos se incluyen combustibles, fertilizantes, sistemas de riego electrificados mediante paneles solares, cujes y madera para asegurar el proceso de curación de las hojas.

Avanzan matanceros en la actual campaña tabacalera

Matanzas, Cuba. – Con el cultivo de tabaco en las formas productivas de la agricultura y el movimiento cooperativo y campesino de la provincia de Matanzas se capta una fuente de ingresos en divisas por concepto de exportación.

Los productores que intervienen en el impulso de ese renglón consolidan el trabajo para optimizar los rendimientos y, principalmente, reforzar su posición en el mercado internacional.

El objetivo de los tabacaleros de Matanzas es fomentar la producción de tabaco de alta calidad, satisfacer las demandas del mercado y contribuir al desarrollo económico del país con un producto para la exportación.

La Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco del territorio con más de dos décadas en el cultivo de ese renglón contribuye a la sustitución de importaciones en un escenario complejo de la economía nacional por déficit de combustibles. (Tomado de Radio Reloj)