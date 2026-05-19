Descubren un cristal hasta ahora desconocido creado por la primera bomba atómica de la historia

Mocú, 19 may.- Un equipo internacional de científicos identificó un cristal nunca antes visto que se formó tras la prueba nuclear Trinity, que tuvo lugar el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México (EE.UU.), informó este lunes el portal IFL Science.

Se trata de un clatrato —cristal en el que quedan atrapadas moléculas de una sustancia— compuesto por silicio, calcio, hierro y parte del cobre evaporado bajo las temperaturas y presiones extremas de la primera explosión atómica de la historia. Este nuevo cristal cúbico fue hallado en una muestra de trinitita roja, la arena vitrificada que se generó por la detonación de la bomba Trinity. Como otros clatratos, es capaz de atrapar moléculas o átomos pequeños, a modo de jaula nanométrica.

El investigador Luca Bindi, de la Universidad de Florencia (Italia), destacó que se trata del primer clatrato confirmado cristalográficamente entre los productos sólidos de una detonación nuclear. Asimismo, indicó que este material ofrece un valioso registro de cómo se comporta la materia en condiciones extremas y poco habituales, lo que permite entender mejor la formación, estabilidad y aparición de nuevas estructuras cristalinas.

En ese mismo contexto, Bindi recordó que estos materiales demuestran cómo eventos tecnológicos humanos pueden producir sustancias «mucho más allá de los límites de la síntesis convencional». El hallazgo del nuevo cristal, publicado en la revista PNAS, se suma a un cuasicristal de silicio descubierto previamente en el mismo sitio del ensayo Trinity en 2021.

Aunque analizaron ambas estructuras, los investigadores no lograron establecer una relación entre estos compuestos inusuales formados por la explosión nuclear, aunque señalaron que la trinitita roja del sitio aún contiene muchos materiales extraños por identificar y comparar. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)