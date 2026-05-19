Científicos embotellan la energía del Sol en una innovadora batería recargable

Moscú, 19 may.- Investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara han desarrollado un sistema capaz de almacenar la luz del Sol dentro de moléculas diminutas, para luego liberarla como calor, incluso mucho después de que el Sol se haya ocultado.

Esta ingeniosa batería solar recargable está inspirada en los cambios reversibles que ocurren en el ADN y en las gafas de sol que cambian de color, lo que permite capturar energía solar sin depender de baterías grandes o de la red eléctrica.

A diferencia de los paneles solares tradicionales, este nuevo sistema guarda la energía de forma química. Funciona como una batería, donde las moléculas, tras absorber la luz solar, se transforman en un estado de alta energía. Al añadir un pequeño disparador, como calor, vuelven a su estado original, liberando la energía almacenada en forma de calor.

Lo notable de esta batería solar líquida es que puede retener energía durante años. Además, almacena mucha más energía por kilogramo que las baterías de iones de litio. Específicamente, guarda más de 1,6 megajulios por kilogramo, superando los 0,9 megajulios por kilogramo de una batería de iones de litio convencional.

Este avance representa un gran paso en el almacenamiento de energía renovable, ofreciendo una forma de guardar el calor del Sol de manera eficiente y por largo tiempo. El estudio que detalla este descubrimiento fue publicado en la revista Science. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)