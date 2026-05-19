José Martí más vigente en pensamiento antimperialista de los cubanos

Santa Cruz del Sur, 19 may.- La vigencia de la obra revolucionaria de José Martí está viva y activa en el pensamiento antimperialista de los cubanos como los rayos solares encargados de iluminar la valiente caída en combate en Dos Ríos hace 131 años del jefe mambí y delegado del Partido Revolucionario Cubano

El Apóstol no fue hombre de rendirse ante las dificultades. Muchas fueron las carencias materiales y económicas que en lo personal debió enfrentar en el exilio, sin dejar de trabajar incansablemente por la unidad de ideales y organización de la guerra necesaria junto a tabaqueros y patriotas que deseaban como él la libertad e independencia de Cuba.

La Isla que tanto amó odiada por los que quieren volver a ser sus dueños para convertirla en colonia de la miserable explotación de los humildes, tiene millones de soldados dispuestos a regresar a los montes con inquebrantable paso e indestructible posición de combate.

Madre generosa es Cuba, protegida de leales hijos que velan por su seguridad con resistencia indomable como lo hizo Fidel. Las adversidades de estos tiempos agravadas por quienes pretenden seguir ajustando el lazo criminal no hará flaquear en lo más mínimo a los patriotas Martianos, quienes defenderán de cara al sol, si es necesario, lo que por derecho propio les pertenece. (Imagen tomada de internet)