Cubanos triunfan en torneos de ajedrez en Venezuela

La Habana.- DYLAN Berdayes y Ermes Espinosa protagonizaron el dominio cubano en las dos variantes pactadas para el Torneo Internacional de Ajedrez de Aragua 2025, en Venezuela.

Este domingo el habanero Berdayes completó 9,5 puntos de 11 posibles en la justa de partidas Blitz (3 minutos más dos segundos de incremento tras cada jugada) y completó el buen paso de los de la Isla, iniciado con el villaclareño Espinosa con siete unidades en nueve rondas de duelos clásicos.

Berdayes ganó nueve cotejos, acordó la paz en uno y solo cedió a manos del anfitrión Félix José Ynijosa para aventajar por desempate al español de origen venezolano Eduardo Utirrizaga. El también local José Gabriel Casares fue el tercer hombre del podio, dueño de nueve anotaciones.

En el certamen convocado en la modalidad más rápida del Juego Ciencia participaron más de 200 jugadores de cinco naciones, y Espinosa quedó en el puesto 10 con ocho rayas.

Para el evento clásico se reunieron menos jugadores, en total 39 de naciones como Cuba, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina y Colombia.

Acompañando a Espinosa entre los premiados estuvieron el brasileño Yago de Moura Santiago y el propio Berdayes, en poder de 6,5 puntos cada uno, pero situados en ese orden por desempate.

OMAR ALMEIDA VA OCTAVO EN LEYENDAS Y PRODIGIOS

En Madrid los aficionados siguen con atención un interesante certamen cerrado con 10 jugadores y considerado un duelo generaciones. Leyendas y Prodigios ya vivó cinco de sus nueve jornadas y el jovencito Faustino Oro es la gran noticia.

El prodigio de solo 11 años lidera el certamen con 4,5 puntos luego de impresionante paso de cuatro triunfos y apenas una igualdad ante el también argentino Ilan Schnaider.

Los españoles José Fernando Cuenca, David Lariño y Diego Macías, y la china Miaoyi Lu han sucumbido ante el empuje de este infante que solo necesitará dos unidades más en cuatro rondas para conseguir su primera norma de GM.

El cubano Omar Almeida las cosas no le han ido del todo bien y todavía no se encuentra con el triunfo. Tres tablas y un par de derrotas redondean su accionar hasta el momento, para las 1,5 rayas que le dejan en el octavo lugar. (Tomado de Jit)