Selección masculina cubana de voleibol disputará partidos ante China

La Habana, 30 may.- La selección masculina cubana de voleibol disputará tres partidos de preparación ante su similar de China, del 10 al 14 de junio, de cara a la Liga de Naciones 2026, confirmó el semanario Jit.

David Fiel y Alexis Wilson, ambos de la provincia de La Habana, Thiago Suárez (Pinar del Río), y Jakdiel Contreras (Mayabeque) ocuparán los puestos de centrales en el plantel antillano.

Los atacadores auxiliares serán Julio César Cárdenas (Matanzas), Nivaldo Díaz (La Habana), Víctor Ramón Andreu (Camagüey) y Bryan Camino (Mayabeque).

Alejandro Miguel González y Daniel Martínez (Matanzas) jugarán como opuestos escogidos; Christian Thondike y Julio Alberto Gómez (La Habana) de pasadores, y Yonder García (La Habana) y Lázaro Yudiel Arrechea (Cienfuegos) en funciones de líbero.

El director técnico Jesús Cruz estará auxiliado por los entrenadores Mario Izquierdo y Manuel Espinosa, y el fisioterapeuta Eladio Vives, precisó Jit.

La formación cubana fue abanderada este viernes en la Escuela Nacional de Voleibol por el presidente del Instituto Nacional de Deportes (Inder), Osvaldo Vento, y la directora del centro y campeona olímpica de Barcelona 1992, Tania Ortiz.

En presencia, además, del vicetitular primero del Inder, Raúl Fornés, y la vicepresidenta Teresa Yamila Méndez, leyó el compromiso de los atletas Contreras, uno de los debutantes en la justa.

La comisionada nacional de voleibol, Yumilka Ruiz, tuvo a su cargo las palabras centrales y destacó que junto a la bandera cubana el equipo recibe el sudor de quienes antes pusieron el nombre del país en lo más alto del podio mundial y la fe de un pueblo que en cada remate ve el reflejo de su propia rebeldía.

«Ustedes van a competir a la Liga de Naciones, no de invitados, sino a demostrar que Cuba regresa por derecho, sacrificio y talento, a la cima de este deporte. Salgan, compitan, ganen, diviértanse y aprendan, pero jamás entreguen un punto sin honor, porque volver a la cima no es un deseo, es un compromiso», afirmó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)