ICE golpea con gas lacrimógeno a migrantes en huelga de hambre en Newark, denuncian familiares

EE.UU, 30 may.- Casi siete días de huelga de hambre cumplían los migrantes recluidos en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpieron con violencia.

Familiares y activistas que se encontraban afuera del centro recibieron llamadas desde el interior y denunciaron a InsiderNJ que los oficiales golpearon a los huelguistas y lanzaron gas lacrimógeno contra ellos. El ataque ocurrió alrededor de la 1:40 de la tarde; los familiares relataron haber escuchado gritos y que les informaron de personas inconscientes y con sangre.

La directora de la organización Make the Road New Jersey, Nedia Morsy, advirtió: “Alguien morirá si nadie interviene y pone fin a esto”. La legisladora federal LaMonica McIver y otros congresistas demócratas también recibieron reportes de familiares sobre los golpes dentro de las instalaciones de dos pisos.

Los detenidos mantienen la huelga para protestar por condiciones que califican de inconstitucionales e inhumanas: comida podrida, violaciones al debido proceso, falta de acceso a asesoría legal y represalias por parte de los agentes.

Por su parte, la agencia migratoria y la empresa privada Geo Group, que gestiona el centro penitenciario, ofrecieron una versión distinta: aseguraron que el personal de seguridad intervino en una pelea entre detenidos.

El director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Nueva Jersey, Amol Sinha, vinculó los disturbios directamente con “las condiciones inhumanas generalizadas que allí se viven” y con la negativa del gobierno de Trump a destinar recursos para necesidades básicas como alimentación y atención médica.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, denunció que el jueves se impidió el acceso a los investigadores del Departamento de Salud del estado, a quienes solo se les permitió inspeccionar “una parte limitada de las instalaciones”.

Sherrill exigió el cierre de Delaney Hall y que el ICE reduzca la tensión de inmediato, al tiempo que varios congresistas demócratas se sumaron al pedido de clausura. “Nueva Jersey cree en el estado de derecho, defenderá la Constitución”, afirmó.

El legislador demócrata Frank Pallone expresó en X su preocupación por posibles represalias contra los huelguistas “simplemente por exigir mejor alimentación, acceso a atención médica básica y audiencias judiciales”. Cuatro detenidos fueron trasladados al hospital, según Pallone, quien calificó a Delaney Hall como “una vergüenza para nuestro país”.

Mientras tanto, nuevamente agentes del ICE se enfrentaron ayer a manifestantes que protestaban afuera del centro en apoyo a los migrantes y exigían la liberación de los más vulnerables, como documentó La Jornada. En ese contexto, un vehículo federal sin distintivos atravesó la multitud, lo que llevó a una manifestante a acusar a los agentes de intentar atropellar a los activistas.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió acusando a legisladores y activistas de avivar los disturbios y socavar las operaciones de control del ICE. Mientras tanto, la gobernadora Sherrill y el senador Andy Kim, entre otros demócratas de Nueva Jersey, han criticado duramente las condiciones en Delaney Hall. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)