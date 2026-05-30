Realizan intensa jornada de higienización en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 30 may.- Una intensa jornada de higienización se realizó en la ciudad cabecera santacruceña este viernes como parte de las tareas de la defensa territorial y cambios de labor en los centros de trabajo para mantener embellecidos los nueve Consejos Populares con que se cuenta.

El quehacer estuvo encabezado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la demarcación. Alexei Prado Prado, presidente del Consejo de Defensa Municipal, reflexionó acerca de lo llevado a cabo, teniendo en cuenta las recientes lluvias, por lo que reducir al máximo las arbobirosis resulta esencial.Es importante, dijo, el apoyo sistemático de la población.

La motivación se generalizó en los barrios en los que muchas personas salieron de sus hogares a colaborar con la tarea, a la vez que brindaban el agua fría a hombres y mujeres de distintos sectores, quienes dejaron sudores en las áreas libres de suciedad.

Prado Prado, el primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Cruz del Sur, subrayó que es deber de cada residente en este entorno habitacional contribuir a mantener la higiene y la belleza. A la vez resaltó el positivo aporte de los integrantes de las Zonas de Defensa durante el provechoso viernes.