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Celebrarán infancias Festival de las Artes por la Paz en Cuba

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, 30 may.- La programación incluirá dibujos y murales colectivos, música, danza, poesía, declamación y disfraces inspirados en la paz y el folclore, además de acciones creativas por un mundo mejor.

El Consejo Nacional de Casas de Cultura informó que la iniciativa convoca al Movimiento de Artistas Aficionados, proyectos socioculturales comunitarios, instituciones educativas y familias cubanas, con el propósito de promover valores de paz y convivencia.

El festival se desarrollará a partir de las diez de la mañana en todas las Casas de Cultura del país, como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Infancia.

La jornada busca fortalecer el papel del arte como espacio de encuentro, comunidad y esperanza, y reafirma la vocación cultural de Cuba en favor de la paz. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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