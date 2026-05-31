Salida por emergencia de CTE incrementa déficit de generación en Cuba

La Habana, 30 may.- La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó hoy de la salida por emergencia anoche de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, que incrementó más allá de lo planificado el déficit de capacidad de generación.

En nota informativa de este sábado, la UNE puntualizó que la víspera se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas, cuya afectación permaneció durante todo el horario de la madrugada.

El reporte precisó que la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 06:00, hora local, fue de mil 113 megawatt (MW), con una demanda dos mil 720 y una afectación de mil 562 MW.

Subrayó que en el horario de la media se estima una afectación de mil 600 MW.

Entre las principales incidencias del momento del SEN, la nota mencionó averías en la CTE Antonio Guiteras (Matanzas); en la unidad dos de la CTC Lidio Ramón Pérez (Holguín) y las unidades tres y cinco de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba).

También, se encuentran en mantenimiento la unidad cinco de la Central Termoeléctrica Mariel (Artemisa); la unidad seis de la CTE Renté (Santiago de Cuba) y la Unidad cinco de Nuevitas (Camagüey).

La UNE indicó que estarán fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica 318 megawatt, además de las Patanas de Regla y Melones, la Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Asimismo, detalló que se encuentran fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con un déficit de 890 MW, que sumado asciende a un total de mil 203 por esa causa.

Para el horario pico de este sábado se prevé la entrada de la unidad tres de la CTE Renté con 45 MW.

De acuerdo con el parte oficial, se estima para el horario de mayor demanda una disponibilidad de mil 158 MW con una demanda máxima de tres mil 200 y un déficit de dos mil 42 megawatt.

De mantenerse las condiciones previstas los pronósticos de afectación ascienden a los dos mil 72 MW en este horario, según la fuente.

Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que va de año arreciaron mucho más el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, al que se añadió la negativa de entrada de combustible, lo cual agudizó todavía más el servicio del Sistema Eléctrico Nacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)