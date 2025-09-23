Las piernas inquietas es un síndrome que se caracteriza por una necesidad prácticamente irresistible de mover las piernas, Suele ocurrir por la tarde o la noche cuando estás sentado o recostado. El movimiento alivia la molestia de forma temporal.

Nadie sabe exactamente qué causa el RLS. Puede deberse a un problema con la forma como las células del cerebro utilizan la dopamina. La dopamina es un químico cerebral que ayuda con el movimiento muscular. El RLS puede estar relacionado con otras afecciones.

Puede empezar a cualquier edad y tiende a empeorar a medida que pasan los años. Puede interrumpir el sueño, lo que interfiere en las actividades diarias. El síndrome de las piernas inquietas también se conoce como enfermedad de Willis-Ekbom.

A veces las sensaciones del síndrome de las piernas inquietas son difíciles de explicar. Las personas con síndrome de las piernas inquietas no suelen describir la afección como un calambre o entumecimiento muscular. Sin embargo, es frecuente que la describan como un deseo intenso de mover las piernas.

Algunas medidas sencillas de autocuidado y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a aliviar los síntomas. Los medicamentos también ayudan a muchas personas con el síndrome de las piernas inquietas.

Actualización de piernas inquietas Aunque el síndrome de piernas inquietas (SPI) es un trastorno reconocido en la literatura médica desde el siglo XVII, sólo recientemente ha habido avances y científicos significativos en el diagnóstico, epidemiología y comprensión del trastorno, principalmente por el advenimiento del tratamiento dopaminérgico.

Los descubrimientos han descubierto la conexión de hierro-dopamina en el SPI y la patología dopaminérgica básica relacionada con los síntomas del SPI. Estos han tenido una nueva comprensión de la morbilidad del IPC y las muchas condiciones asociadas con el IPC, que también han apoyado nuevos enfoques del tratamiento. (Tomado de Infomed)