Reconocimientos para la Cepero Bonilla

Camagüey, 22 sep.- La Unidad Empresarial de Base Autorizada Empacadora Raúl Cepero Bonilla de Empresa Cárnica de Camagüey recibió recientemente reconocimientos en el contexto de las celebraciones por el 30 aniversario de la Unidad Técnica de Ozono y el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, en el actual mes de septiembre.

En el acto realizado en La Habana, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente entregó el certificado que avala los resultados de la UEB para cuidar el entorno contemplado en un plan de acciones actualizado y atemperado a las exigencias actuales.

Entre ellas Milene Rodríguez Suárez al frente del colectivo mencionó las lagunas de oxidación para que no se produzca contaminación con el vertimiento de los desechos. La Empresa Provincial de Recursos Hidráulicos entregó además la licencia sanitaria que certifican a la entidad libre de sustancias peligrosas, al tiempo que mencionó el cambio de los aires acondicionados para un gas refrigerante que no vierten ninguna contaminación al medio ambiente.

Lo anterior muestran un trabajo consciente y responsable de la Empacadora Raúl Cepero Bonilla, colectivo Vanguardia Nacional y acreditado por el CITMA como una “Entidad Libre de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO)”.

En elm reconocimiento, al decir de Rodríguez Suárez están los esfuerzos de los hombres y mujeres de la Empresa para proteger esta capa vital, demostrando que con voluntad, ciencia y acción conjunta es posible avanzar hacia un futuro más sostenible y saludable para Cuba y el mundo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

