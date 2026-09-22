Cuba denuncia embate de Gobierno de Estados Unidos para imponer Doctrina Monroe

Naciones Unidas, 22 sep.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este lunes que América Latina y el Caribe son blanco de un embate del Gobierno de Estados Unidos dirigido a imponer la arcaica Doctrina Monroe, reforzada bajo nuevos e inaceptables corolarios.

Durante una reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en el contexto del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (AGNU81), Rodríguez expresó que esa constituye “nuestra principal preocupación y denuncia clave hoy”.

La militarización de la región -advirtió el jefe de la delegación cubana al segmento de Alto Nivel en la sede de Naciones Unidas- se está utilizando como un instrumento de dominación bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

“Se están imponiendo aranceles punitivos contra varios de nuestros países”, subrayó el también diputado a la Asamblea Nacional y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, quien dijo además que “se están promoviendo iniciativas en un intento de dividirnos” y que “se hacen esfuerzos para debilitar los mecanismos de coordinación e integración que con tanto esfuerzo construimos”.

El titular cubano de Relaciones Exteriores recalcó que “la defensa de la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz es una prioridad”.

Denunciamos el inédito endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, particularmente el asedio energético, las sanciones secundarias, una violenta campaña mediática y la amenaza de una agresión militar, concluyó.

Como parte de su programa paralelo aquí, Rodríguez participó el sábado en el Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Estados Unidos, donde destacó la importante labor desplegada por la isla para lograr la mayor relación e integración en la vida nacional de los “compatriotas que residen o permanecen tiempo prologado fuera de Cuba, y de sus descendientes”.

En la reunión, el canciller reiteró que continúa el reforzamiento de la agresión “de Estados Unidos contra Cuba, el castigo colectivo que se aplica contra el pueblo cubano y el impacto despiadado que está teniendo sobre las familias y la población en general”.

No hay manera de justificar un crimen tan cruel, sentenció. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)