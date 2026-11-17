La Habana, 17 nov.- Empresarios italianos y emprendedores cubanos debatieron este lunes sobre desarrollo local y economía circular, en el contexto del aniversario 507 de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana.

Con la presencia de empresarios italianos, representantes de Slow Food (movimiento global por la alimentación sostenible, que promueve el consumo de productos locales) y el proyecto de desarrollo local La Moneda Cubana quedó inaugurado el ciclo de conferencias sobre Desarrollo Sostenible, Innovación y Biodistritos.

Lucila Chiessa, miembro del proyecto Avenida Italia, destacó el significado de esta iniciativa económica en función del desarrollo sostenible en la capital cubana.

Oliviero Aloto, vicepresidente del Slow Food Piemonte de Italia, evocó la importancia de este tipo de evento en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de los Estados Unidos contra la nación caribeña.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Ángel Aguilera, líder del proyecto La Moneda Cubana, recalcó los beneficios de la iniciativa para los habitantes del municipio de Centro Habana.

“El proyecto con los nuevos negocios que surjan generará empleos para los residentes de este municipio. Esto está vinculado a las nuevas 176 transformaciones que hoy el país está desarrollando”, sentenció.

La Avenida Italia, conocida popularmente como Galiano, es una de las arterias comerciales más emblemáticas de este municipio capitalino.

Su nombre rinde homenaje a la comunidad italiana que dejó una huella profunda en la arquitectura y la vida social de la capital cubana.

En la actualidad, esta vía se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto de rehabilitación urbana integral, fruto de la cooperación entre el gobierno provincial de La Habana y la Unión Camarera Piamonte, con financiamiento de la Agencia Italiana para la Cooperación y el Desarrollo. (Tomado de Prensa Latina)