Nov, 2026.- Aunque ha perdido la visión, Jorge Antonio Ramírez Yero (Tati) lleva reflejado en sus pupilas el profundo apego al mar. Con evidente emoción, este jubilado de la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur (Episur) expresa su añoranza por volver a capturar langosta, una labor que inició en 1979 y que marcó para siempre el rumbo de su vida.

La primera tripulación que integró, a bordo de un barco de ferrocemento, estaba dirigida por el patrón Amado Corzo, a quien Tati considera como un padre. Aquel colectivo alcanzó reconocimiento a nivel nacional gracias a sus destacados resultados productivos. Más adelante, compartiría también eficientes jornadas en alta mar junto a otro experimentado patrón, Wilfredo Pla.

Esos logros tuvieron su basamento en el dominio de los pesqueros donde aún existe buena manifestación del crustáceo, entre los que menciona zonas como Yuraguana, El Garaje y Chocolate. Según recuerda, el mes de octubre ha sido históricamente el de mayor aporte, al coincidir con el inicio de la etapa invernal y el mayor arribo de la especie, lo que permitía enviar a la industria entre 10 y 16 toneladas en ese período.

Ramírez Yero, quien durante 41 años fue un destacado extractor de la llamada Reina del Caribe en este territorio agramontino, evoca con nostalgia a su abuelo ya fallecido, Manuel Rodríguez Portales, así como a Lorenzo Zerpa, Armando Suárez y muchos otros compañeros con los que compartió, como hermanos, cientos de desvelos para cumplir los planes de captura por encima de cualquier obstáculo.

La pesca de la langosta espinosa (Panulirus argus) constituye uno de los renglones más exigentes y valiosos de la actividad marítima en la provincia de Camagüey. En aguas de Santa Cruz del Sur —caracterizadas por su extensa plataforma insular, bajos fondos fangosos y praderas de pastos marinos ideales para el refugio y desarrollo del crustáceo— esta faena se distingue por el empleo de artes de pesca selectivas, como jaulones y pesqueros artificiales, que protegen el ecosistema.

Para garantizar el ciclo reproductivo y el reclutamiento natural de la especie, la captura se rige estrictamente por un período anual de veda —que abarca generalmente desde mediados de febrero hasta junio—, etapa de descanso biológico en la que los pescadores se dedican al mantenimiento de embarcaciones y artes de pesca. La actividad está regulada por las leyes cubanas, que establecen también el «levante» en verano y la etapa de «corrida» en otoño-invierno.

Gracias a este rigor sostenible, a la destreza de hombres como Tati y al procesamiento industrial de alta calidad en Episur, la Reina del Caribe se consolida como el principal rubro exportable de la entidad, aportando divisas frescas indispensables para la economía nacional y reafirmando el prestigio de la flota santacruceña en los mercados internacionales.