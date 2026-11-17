La Habana, 17 nov.- El Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba mantiene hoy activa su línea de investigaciones con proyectos dirigidos a directamente a resolver problemas de salud de la población.

Entre ellos están el estudio de las bases moleculares de la hemofilia, la caracterización inmunofenotípica de la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia linfocítica crónica, y los resultados del trasplante autólogo de médula ósea en mieloma múltiple.

La institución también exhibe entre sus logros científicos la caracterización inmunofenotípica de células madre de tejido adiposo en muestras de lipotransferencia.

Estas son procesadas a través de Nanofat para su uso en medicina regenerativa y cirugía estética.

Este logro de la ciencia cubana fue posible con la colaboración del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras y la mencionada entidad, que realizaron estudios que demostraron su eficacia y seguridad en el tratamiento del envejecimiento facial.

Posteriormente, se diseñaron investigaciones para demostrar, con alto nivel de evidencia, su utilidad en la cicatrización y reparación de tejidos, precisa el mensaje del instituto en la red social de Facebook.

El Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba argumentó que se trata del uso de una técnica que implica la extracción de grasa de una parte del cuerpo del paciente, generalmente a través de una liposucción, y luego procesar esa grasa para obtener microgotas.

Estas microgotas de grasa se inyectan luego en la piel del rostro para mejorar su calidad, textura y apariencia. (Tomado de Prensa Latina)