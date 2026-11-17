Camagüey, 17 nov.- Jóvenes en Transición Energética, expedición organizada por el Ministerio de Energía y Minas, visita la provincia como parte de un recorrido que se realiza por todo el país para intercambiar en las comunidades sobre el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía (FRE) y el protagonismo de las nuevas generaciones.

Hasta la zona en transformación Los Coquitos, del Consejo Popular Garrido-La Caridad, de la ciudad de Camagüey, llegaron los miembros de la cruzada para intercambiar sobre la necesidad de potenciar el uso de la energía alternativa ante los efectos de la asfixia energética que vive la nación.

José Leandro Pérez Aguilar, especialista en Operación de Estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional en el Despacho Nacional de Carga, al frente de la red, explicó que el periplo tiene como propósito esencial supervisar, intercambiar y dar ideas acerca del uso y la importancia de los paneles fotovoltaicos y los parques eólicos.

Resaltó el impacto que tiene en la sociedad, porque favorece a las familias que viven más de 20 horas diarias de apagones, donde resulta fundamental la gestión de cada gobierno en el acceso a ese tipo de energía.

Jóvenes en Transición Energética es una iniciativa que reúne a integrantes vinculados al Ministerio de Energía y Minas y a la Red Juvenil Comunitaria para abordar temas relacionados con el funcionamiento del sistema eléctrico, la transición energética y el uso racional de los recursos.

La expedición, de visita en la tierra agramontina, dialogó sobre los retos actuales del país a partir del cerco energético impuesto por la administración estadounidense y la necesidad de impulsar el conocimiento y el máximo aprovechamiento de las fuentes renovables.

En ese sentido, es significativo el rol protagónico de las nuevas generaciones en la vida de sus comunidades y en la búsqueda de soluciones a los problemas, en aras de construir un futuro energético más sostenible. (Texto y foto: Gleibis Gómez Durvas/Radio Cadena Agramonte)