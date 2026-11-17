La Habana, 17 nov.- El director técnico de la escuadra cubana de fútbol, Pedro Pablo Pereira, se mostró satisfecho con haber cumplido sus objetivos fundamentales de la temporada, al liderar su grupo en la Liga de Naciones de la región.

Estoy muy contento primeramente con estos partidos, logramos buena efectividad ofensivamente, pero también un buen trabajo defensivo que nos lleva a permitir los menos goles posibles, dijo en exclusiva con Prensa Latina.

El preparador confesó su alegría por haber garantizado el regreso al primer nivel caribeño para la venidera campaña y participar en la próxima Copa de Oro, el principal evento futbolístico para selecciones de esta área geográfica.

Serán dos competencias de alto nivel, pero iremos con mucho optimismo a darlo todo como siempre, conscientes de que enfrentaremos a contrarios de alto nivel, sostuvo.

Los Leones del Caribe llegaron a esta última doble fecha en el primer puesto del apartado C del nivel B, pero la diferencia era de apenas un gol con respecto a San Cristóbal y Nieves, así que necesitaban ganar por la mayor ventaja posible.

Esa meta la alcanzaron con creces al vapulear primero 7-1 a Bonaire y luego 9-0 a Granada, cifras que no pudo emular el plantel sancristobaleño.

Ahora habrá un descanso hasta marzo, cuando Cuba busque el título del nivel B ante los restantes campeones de grupo, ninguno de los cuales estaba definido todavía. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: Panchito González)