Camagüey, 17 nov.- El espacio «Desde mi comarca», producido por Televisión Camagüey, consolida su espacio en la programación provincial con una propuesta audiovisual donde los niños son los verdaderos protagonistas, llevando a la pantalla chica el universo de las infancias, sus historias cotidianas y la identidad de las comunidades agramontinas.

A través de un formato fresco, cercano y participativo, el programa cede la palabra y el centro de la escena a los más pequeños, quienes conducen, narran y comparten sus vivencias, juegos, tradiciones y aprendizajes desde sus propios entornos comunitarios. De este modo, el espacio se convierte en un puente genuino entre la mirada infantil y la teleaudiencia familiar.

Realizadores y miembros del equipo de producción destacan que la esencia del proyecto radica en hacer televisión desde el corazón y a la altura de los niños, respetando su espontaneidad y sensibilidad.

Los criterios de realización subrayan que convertir a los infantes en narradores de su propia realidad no solo fomenta su vocación comunicativa y el sentido de pertenencia hacia su terruño, sino que también enriquece la pantalla provincial con historias auténticas y llenas de ternura. (Con información y foto tomadas de Televisión Camagüey)