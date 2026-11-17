Camagüey, 17 nov.- Hay historias que no se escriben fácil. Llevan en ellas sacrificios, ímpetu y hasta un poco de milagro. Así es la de la niña Mía Valentina Álvarez Martínez.

Nació antes de tiempo. Mucho antes. A las 28 semanas, cuando la vida todavía es un proyecto inconcluso. Pesó 946 gramos. «Prácticamente un feto», dijo su madre, Yadira Martínez Rodríguez, con el orgullo de quien sabe que su hija es una guerrera.

Detrás de esa cifra hay una historia de hematoma retroplacentario, de sangrados que no cesaban, de una presión arterial que se disparaba sin control. «Ese mismo día me tuvieron que interrumpir el embarazo», recuerda.

Yadira, a quien trajeron desde su natal Esmeralda hasta la capital provincial. Desde entonces no ha regresado a su casa.

«Tenía otras complicaciones, pérdida de líquidos, sangrado abundante que no paraba con nada». La decisión médica fue rápida, quirúrgica, inevitable. Mía Valentina llegó al mundo y, de inmediato, fue trasladada a la sala de cuidados neonatales del propio Hospital Ginecobstétrico Provincial Ana Betancourt de Mora, en Camagüey.

LA FUERZA DE LO PEQUEÑO

La doctora Niurvis de la Caridad Pité Salas, residente de segundo año de Neonatología del Hospital Materno, lo dice más allá de los términos médicos: «Fue un caso en extremo complejo. Un recién nacido muy pretérmino que todavía no estaba bien formado para salir, que necesitó muchos cuidados de enfermería, y además ventilada.

«Las complicaciones posibles eran infinitas: síndrome de estrés respiratorio, trastornos hemolíticos, hipoglicemia, hipocalcemia. Pero esta bebé evolucionó muy favorablemente, estuvo muy pocos días ventilada, aproximadamente de diez a 15 días, y mejoró muchísimo», explicó la doctora. La mamá de Mía resumió en una frase la batalla de su pequeña por la vida: «Ella era más fuerte que yo, prácticamente».

Y entonces ocurrió lo que el doctor Adrianyi Pacheco Martínez, jefe del Servicio de Neonatología desde 1992, describe como «una maravilla». Mía Valentina subió a la sala de piel a piel con casi 999 gramos, la de menor peso en llegar. Allí, la incubadora dejó de ser una máquina para convertirse en un cuerpo humano: el de su madre.

«El método consiste en estar en el regazo de la mamá, con una faja especial que lo mantiene así la mayor cantidad de tiempo posible. La incubadora es la madre», explica Pacheco Martínez, especialista en Neonatología y en Medicina General Integral, profesor asistente y máster en Educación Médica.

El método canguro, perfeccionado por los colombianos y extendido luego por la Unicef, tiene una lógica tan simple como contundente: el contacto piel con piel regula la temperatura, la frecuencia cardíaca y la respiratoria, favorece el apego y, sobre todo, garantiza la lactancia materna. «Lo fundamental no es la edad gestacional ni el peso, sino que la madre lo pueda alimentar y amamantar, y que el niño lo tolere bien», subraya el doctor.

Los números lo respaldan. «El aumento de peso es mucho más rápido. Se acorta la estancia hospitalaria alrededor de 13 a 15 días», asegura. Y no es solo una cuestión de eficiencia: es la diferencia entre una madre que baja cada tres horas a la sala de terapia, agotada y ansiosa, y una madre que descansa, que amamanta a su hijo cuando este lo pide, que lo siente latir contra su pecho.

«Allá arriba está todo tranquilo. Ellos aumentan 30, 40, 50 gramos diarios. Es diferente», dice Pacheco Martínez. Mía Valentina subió con 900 gramos y nunca bajó. Nunca necesitó una transfusión. «La vigilábamos más en la guardia, con ronda constante de residentes y especialistas, porque era un caso de más riesgo. Pero ella avanzó y avanzó», recuerda el especialista, con la satisfacción de quien ha visto a cientos de niños salir adelante en condiciones inimaginables.

LA TERQUEDAD QUE NO CUENTAN LOS PARTES MÉDICOS

Hay un detalle que Yadira repite varias veces durante su conversación con Granma: «Aquí he hecho una familia». Lleva más de un mes ingresada, desde el 22 de septiembre. «El personal es excelente. Los médicos, las enfermeras… no hay palabras para describir la atención en este lugar, todo lo que han hecho, incluso a veces sin los recursos necesarios. Han hecho un excelente trabajo y yo estaré agradecida la vida entera».

El doctor Pacheco Martínez lo sabe bien. «En las condiciones de Cuba hoy, prácticamente buscando medicamentos que no son de la primera línea, cuando hay que innovar en un caso como este, métodos como el canguro nos ayudan más».

Así es la terquedad de un servicio que se niega a rendirse. «Ellos tuvieron que buscar miles de variantes para poder darle la atención que mi niña requería, porque estaba reportada como muy crítica», cuenta Yadira.

Esta es la historia de lo que es capaz de hacer un país por una niña, la que un día estuvo ventilada, sondeada, con un tubo en la tráquea porque sus pulmones no habían madurado, la que hoy, un mes después, duerme tranquila, ajena a las estadísticas, a los bloqueos, a los partes médicos.

EPÍLOGO, EN GRAMOS

El doctor Adrianyi Pacheco Martínez lleva en Neonatología 34 años. Ha visto pasar a generaciones de camagüeyanos por sus salas. «Yo voy a estar aquí hasta que pueda caminar», dice. «Trabajando aquí, salvando niños. Hace poco una estudiante de Medicina me dijo: “Mi mamá dice que tú me atendiste cuando yo nací”. Y ahora es trabajadora nuestra».

Quizás Mía la guerrera, como la han bautizado aquí, no será médica, o quizá sí, no se sabe todavía. Pero sí, un día dentro de muchos años, alguien le contará que nació con 946 gramos y que una sala entera de desconocidos se empeñó en que viviera.

Le contarán que su madre la sostuvo contra su pecho durante semanas, que aprendió a succionar, a tolerar el calor, a no perder el aliento. Le contarán, en fin, que hubo un tiempo en que la vida de una niña de 946 gramos fue la prioridad de un hospital entero. (Tomado de Granma)